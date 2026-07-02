Доллар и евро пошли вверх: актуальные цены в обменниках 2 июля

В четверг, 2 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро прибавил 7 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 10 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,61−45,09 грн. Евро покупают за 50,81 грн, а продают за 51,44 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,70−44,80, евро — 51,18−51,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,85−44,88 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,11−51,14 грн/евро.

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