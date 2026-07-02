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2 июля 2026, 8:39 Читати українською

Сильный доллар свел на нет рост валют развивающихся стран

Валюты развивающихся рынков нивелировали рост, достигнутый в этом году. Причиной стало удорожание доллара США, вызванное опасениями ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством Кевина Уорша, которое полностью стерло достигнутый ими с начала года прирост, пишет Bloomberg.

Валюты развивающихся рынков нивелировали рост, достигнутый в этом году.

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Что происходит с индексом

В преддверии начала войны на Ближнем Востоке на максимуме с начала 2026-го Индекс валют развивающихся рынков MSCI (MSCI Emerging Market Currency Index) подскакивал в конце февраля на 2%. Однако к концу июня он растерял весь этот рост — 1 июля снизился уже на 0,2% относительно начала года и движется к минимальному значению на закрытии торгов с 7 апреля.

Лидерами снижения стали азиатские валюты. Южнокорейская вона упала до минимума с 2009 года на фоне того, как иностранные инвесторы продали акции местного рынка на чистую сумму 1,46 трлн вон (около $938 млн), замечает агентство. Южноафриканский ранд, который традиционно служит индикатором отношения инвесторов к риску, потерял 0,2% из-за снижения цен на золото — главного экспортного товара страны.

Индекс доллара США, показывающий отношение стоимости американской валюты к корзине мировых валют, — напротив находится вблизи своего максимума с начала года.

Причина снижения

Последнее снижение валют развивающихся стран связано с растущей обеспокоенностью рынков по поводу возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС под руководством нового главы регулятора Кевина Уорша, пишет Bloomberg. Так, давление на валюты развивающихся стран усилилось перед выступлением Уорша на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре, Португалии.

В ходе своего выступления глава ФРС заявил, что инфляционные риски за последние недели снизились (какие именно индикаторы это демонстрировали Уорш не уточнил), однако подтвердил свое намерение вернуть инфляцию к целевому уровню ФРС в 2%. Последние данные по предпочтительному показателю инфляции ФРС показали рост на 4,1% в годовом выражении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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