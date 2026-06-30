Предупреждение о мошеннических схемах с выплатами от Красного Креста

В украинском сегменте Telegram снова активизировались злоумышленники, распространяющие ложную информацию о якобы денежной помощи от Украинского Красного Креста. Организация официально сообщила , что это полная фальсификация.

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В сообщениях говорится о возможности получения единовременной выплаты в размере 9600 гривен. Мошенники используют классическую схему: пользователей призывают перейти по ссылке и зарегистрироваться на сторонних ресурсах, обещая быстрое зачисление средств на банковскую карту.

Украинский Красный Крест не объявлял программы помощи на таких условиях и не проводит регистрацию граждан из-за сомнительных сайтов или каналов в мессенджерах. Вся верифицированная информация о действующих программах поддержки появляется исключительно на официальном сайте организации и на ее страницах в верифицированных социальных сетях. Распространение таких сообщений направлено на выманивание конфиденциальных данных доверчивых украинцев.

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Признаки фишинга и правила безопасности

Для предотвращения кражи персональных данных необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены и научиться распознавать попытки социальной инженерии. Мошенники часто создают иллюзию срочности, чтобы заставить человека действовать быстро, не проверяя информацию.

Вот базовый перечень действий по защите ваших финансов:

Игнорируйте ссылки, ведущие на неизвестные ресурсы, имитирующие вид государственных учреждений или благотворительных фондов.

Избегайте ввода номеров банковских карт, паролей, CVV-кодов или кодов из SMS-сообщений на сторонних сайтах.

Проверяйте любую информацию о выплатах на официальных ресурсах учреждений, от имени которых якобы действуют авторы сообщений.

Для уточнения данных используйте только официальные каналы связи.

Если вы заметили подозрительный контент, немедленно уведомите организацию на официальный ящик redcross@ethics.email или позвоните на горячую линию 0 800 357 100.

Сознательное отношение к информации позволяет минимизировать риски и защитить близких финансовых потерь. Не распространяйте сообщения без проверки, ведь ваше внимание останавливает работу преступников и спасает других пользователей от ловушки.

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