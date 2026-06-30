В украинском сегменте Telegram снова активизировались злоумышленники, распространяющие ложную информацию о якобы денежной помощи от Украинского Красного Креста. Организация официально сообщила, что это полная фальсификация.
Предупреждение о мошеннических схемах с выплатами от Красного Креста
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В сообщениях говорится о возможности получения единовременной выплаты в размере 9600 гривен. Мошенники используют классическую схему: пользователей призывают перейти по ссылке и зарегистрироваться на сторонних ресурсах, обещая быстрое зачисление средств на банковскую карту.
Украинский Красный Крест не объявлял программы помощи на таких условиях и не проводит регистрацию граждан из-за сомнительных сайтов или каналов в мессенджерах. Вся верифицированная информация о действующих программах поддержки появляется исключительно на официальном сайте организации и на ее страницах в верифицированных социальных сетях. Распространение таких сообщений направлено на выманивание конфиденциальных данных доверчивых украинцев.
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Признаки фишинга и правила безопасности
Для предотвращения кражи персональных данных необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены и научиться распознавать попытки социальной инженерии. Мошенники часто создают иллюзию срочности, чтобы заставить человека действовать быстро, не проверяя информацию.
Вот базовый перечень действий по защите ваших финансов:
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Игнорируйте ссылки, ведущие на неизвестные ресурсы, имитирующие вид государственных учреждений или благотворительных фондов.
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Избегайте ввода номеров банковских карт, паролей, CVV-кодов или кодов из SMS-сообщений на сторонних сайтах.
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Проверяйте любую информацию о выплатах на официальных ресурсах учреждений, от имени которых якобы действуют авторы сообщений.
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Для уточнения данных используйте только официальные каналы связи.
Если вы заметили подозрительный контент, немедленно уведомите организацию на официальный ящик redcross@ethics.email или позвоните на горячую линию 0 800 357 100.
Сознательное отношение к информации позволяет минимизировать риски и защитить близких финансовых потерь. Не распространяйте сообщения без проверки, ведь ваше внимание останавливает работу преступников и спасает других пользователей от ловушки.
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