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30 июня 2026, 15:52 Читати українською

Предупреждение о мошеннических схемах с выплатами от Красного Креста

В украинском сегменте Telegram снова активизировались злоумышленники, распространяющие ложную информацию о якобы денежной помощи от Украинского Красного Креста. Организация официально сообщила, что это полная фальсификация.

В украинском сегменте Telegram снова активизировались злоумышленники, распространяющие ложную информацию о якобы денежной помощи от Украинского Красного Креста.

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В сообщениях говорится о возможности получения единовременной выплаты в размере 9600 гривен. Мошенники используют классическую схему: пользователей призывают перейти по ссылке и зарегистрироваться на сторонних ресурсах, обещая быстрое зачисление средств на банковскую карту.

Украинский Красный Крест не объявлял программы помощи на таких условиях и не проводит регистрацию граждан из-за сомнительных сайтов или каналов в мессенджерах. Вся верифицированная информация о действующих программах поддержки появляется исключительно на официальном сайте организации и на ее страницах в верифицированных социальных сетях. Распространение таких сообщений направлено на выманивание конфиденциальных данных доверчивых украинцев.

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Признаки фишинга и правила безопасности

Для предотвращения кражи персональных данных необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены и научиться распознавать попытки социальной инженерии. Мошенники часто создают иллюзию срочности, чтобы заставить человека действовать быстро, не проверяя информацию.

Вот базовый перечень действий по защите ваших финансов:

  • Игнорируйте ссылки, ведущие на неизвестные ресурсы, имитирующие вид государственных учреждений или благотворительных фондов.

  • Избегайте ввода номеров банковских карт, паролей, CVV-кодов или кодов из SMS-сообщений на сторонних сайтах.

  • Проверяйте любую информацию о выплатах на официальных ресурсах учреждений, от имени которых якобы действуют авторы сообщений.

  • Для уточнения данных используйте только официальные каналы связи.

Если вы заметили подозрительный контент, немедленно уведомите организацию на официальный ящик redcross@ethics.email или позвоните на горячую линию 0 800 357 100.

Сознательное отношение к информации позволяет минимизировать риски и защитить близких финансовых потерь. Не распространяйте сообщения без проверки, ведь ваше внимание останавливает работу преступников и спасает других пользователей от ловушки.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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