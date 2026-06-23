Минфин привлек от размещения ОВГЗ на 1,8 млрд грн больше, чем неделей ранее

Министерство финансов 23 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,91 млрд грн, что на 1,83 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,08 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,80 млрд грн под 15,15% (с/с 15,15%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,15%);

2,05 млрд грн под 15,81% (с/с 15,72%) с погашением 26 апреля 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,82%, средневзвешенный — 15,81%);

2,05 млрд грн под 16,15% (с/с 16,15%) с погашением 25 апреля 2029 года (на прошлой неделе уровень доходности был 16,15%, средневзвешенный — 16,10%).

С начала 2026 года государство уже привлекло более 168 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн гривен. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.