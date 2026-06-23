Спрос на «молодой» секонд-хенд растет: топ-10 самых популярных авто

В мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс. импортируемых подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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За май отечественный автопарк пополнили 18 тыс. легковых машин с пробегом. Таким образом, на долю «молодого» сегмента (до 5 лет) пришлась четверть всего количества ввезенного секонд-хенда.

Какое топливо предпочитают?

Бензиновые авто остаются лидерами в этом сегменте, охватив ровно половину рынка:

Бензиновые авто — 50%;

Электромобили — 25%;

Гибридные — 19%;

Дизельные — 5%;

Авто с ГБО — 1%.

Топ-10 самых популярных моделей

Наибольший спрос среди украинцев в сегменте подержанных авто в возрасте до 5 лет имели американские, японские и немецкие кроссоверы и электрокары. Рейтинг моделей возглавил электрический SUV от Илона Маска.

Десятка лидеров по количеству регистраций выглядит следующим образом:

Tesla Model Y — 250 ед. Nissan Rogue — 228 ед. Volkswagen Tiguan — 207 ед. Mazda CX-5 — 192 ед. Ford Escape — 154 ед. Tesla Model 3 — 135 ед. Audi Q5 — 115 ед. BMW X5 — 92 ед. Kia Niro — 90 ед. Hyundai Ioniq 5 — 80 ед.

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