В мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс. импортируемых подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Спрос на «молодой» секонд-хенд растет: топ-10 самых популярных авто
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За май отечественный автопарк пополнили 18 тыс. легковых машин с пробегом. Таким образом, на долю «молодого» сегмента (до 5 лет) пришлась четверть всего количества ввезенного секонд-хенда.
Какое топливо предпочитают?
Бензиновые авто остаются лидерами в этом сегменте, охватив ровно половину рынка:
- Бензиновые авто — 50%;
- Электромобили — 25%;
- Гибридные — 19%;
- Дизельные — 5%;
- Авто с ГБО — 1%.
Топ-10 самых популярных моделей
Наибольший спрос среди украинцев в сегменте подержанных авто в возрасте до 5 лет имели американские, японские и немецкие кроссоверы и электрокары. Рейтинг моделей возглавил электрический SUV от Илона Маска.
Десятка лидеров по количеству регистраций выглядит следующим образом:
- Tesla Model Y — 250 ед.
- Nissan Rogue — 228 ед.
- Volkswagen Tiguan — 207 ед.
- Mazda CX-5 — 192 ед.
- Ford Escape — 154 ед.
- Tesla Model 3 — 135 ед.
- Audi Q5 — 115 ед.
- BMW X5 — 92 ед.
- Kia Niro — 90 ед.
- Hyundai Ioniq 5 — 80 ед.
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Источник: Минфин
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