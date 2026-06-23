Пенсионерам объяснили, как проверить, засчитали ли им физическую идентификацию

Пенсионер может убедиться, что он прошел в 2026 году физическую идентификацию, воспользовавшись сервисом «Моя идентификация» на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, говорится в сообщении Фонда.

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Сервис позволяет убедиться, что физическая идентификация лица произведена, и, соответственно, выплата пенсий в следующем году будет продлена.

Как проверить

Чтобы проверить информацию, выполните несколько простых шагов.

Зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины — www.portal.pfu.gov.ua .

Авторизироваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дия. Подписи или ID. GOV.UA, и войти в личный кабинет.

В меню слева выберите рубрику «Моя идентификация».

Ознакомиться с информацией о дате последней идентификации и способе, которым она была проведена.

Детальнее о работе сервиса — в видеоинструкции по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=qX9k74IXxEA