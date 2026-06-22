Monobank запустил новый сервис для оплаты украинских гостиниц по частям. Отдельная страница monobank.ua/tourism уже работает: на ней собрано более 80 отелей и глемпингов по всей Украине: от Буковеля и Карпат до Одессы, Львова и Киева.
monobank открыл туристическое направление: отели в рассрочку и собственный бренд для путешествий
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Механика стандартная для monobank: выбираешь отель, подтверждаешь действие в приложении — и сумма делится на две части.
Среди партнеров есть как бюджетные варианты, так и премиум-сегмент:
- Ribas Hotels,
- Wol Lifestyle
- Bankhotel
- Дом на Кодыме
- Londonska и другие.
В карточке каждого отеля сразу указано, что сейчас важно: наличие укрытия, резервного питания, генератора, SPA, Starlink.
Новый бренд и большие планы
Параллельно 15 июня компания подала в Укрпатент заявку на новую торговую марку. Список заявленных классов включает не только бронирование гостиниц, но и организацию путешествий, заказ билетов, аренду жилья на отпуск и рассрочку платежей в туристической сфере.
Это не узкая регистрация под один продукт, а широкая защита собственного бренда в туристическом направлении. Фактически, monobank строит полноценный туристический маркетплейс со встроенным финансовым инструментом.
Для банка это логичный шаг: рассрочка уже привычный инструмент для покупок, теперь она распространяется на отдых. Для украинцев, желающих уехать в отпуск внутри страны, но не готовых платить сразу — это очень удобная опция.
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