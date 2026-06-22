Терехов актуализировал важную тему экономической специализации регионов — финансовый аналитик

После войны, уверен Кущ, Украине придется «пересобрать» модель размещения производительных сил в соответствии с теми ресурсами, которые будут формировать нашу экономическую конкурентоспособность. Производительные силы включают природные ресурсы, энергетику, базовую инфраструктуру, промышленный и научный потенциал, образовательную систему, человеческие ресурсы.

«Украина должна сформировать что-то вроде „генерального экономического штаба“, чтобы сформировать новую модель размещения производительных сил. Экономическая география должна вернуться на страницы правительственных стратегий и программ восстановления Украины», — отметил аналитик.

Он пояснил, что экономическое районирование — это территориальная организация, которая предусматривает распределение территорий с учетом объективных закономерностей территориального разделения труда. Причем в Украине такая система до сих пор отсутствует.

«Тем более масштабным вызовом является формирование новой модели размещения производительных сил после войны в соответствии с последствиями разрушения во время войны.

Но какова должна быть новая модель размещения производительных сил? Прежде всего она должна базироваться на экономической специализации регионов, а не на «уравнительных» подходах", — отметил экономист.

По его словам, каждый территориально-экономический район должен стать многофункциональным межсекторальным кластером развития со своей специализацией.

«Важно, что эту тему недавно актуализировал мэр Харькова Игорь Терехов, который возглавляет и Ассоциацию прифронтовых городов и общин. Игорь Терехов отметил, что послевоенное восстановление Украины должно основываться на экономической специализации регионов и максимальном использовании их сильных сторон и факторов конкурентоспособности. Именно это обеспечит и быстрое восстановление экономики и ее динамичный рост», — констатировал Алексей Кущ.