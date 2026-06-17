Украинское приложение для поиска жилья запустилось в Польше

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Выбор города не случаен, ведь в Варшаве живет большая украинская община, а рынок аренды — один из самых напряженных в регионе.

Для украинцев в Польше команда подготовила специальное предложение: три месяца бесплатного доступа к платной подписке, позволяющей просматривать контакты владельцев в объявлениях.

Ключевые функции варшавской версии являются:

3D-карта с точным отображением локаций;

детализированные фильтры поиска;

агрегатор объявлений с разных платформ.

Для польского рынка разработчики добавили несколько новых функций, которых пока нет даже в украинской версии.

«Мы добавили детализированные памятки архитектуры на карте, поиск по продолжительности поездки на работу и подробные характеристики объявления. Впоследствии планируем перенести эти функции и в украинскую версию», — рассказал основатель проекта Арсений Фещенко.

Для пользователей доступна только iOS-версия. После анализа первых отзывов разработчики планируют выпустить birb для Android. Варшава стала вторым зарубежным рынком для стартапа: первый шаг за пределы Украины bird сделал в 2022 году, зайдя в Лондон.