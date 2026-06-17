Украинский стартап bird, помогающий в поиске квартиры для аренды, начал работу в Варшаве. На европейском рынке приложение работает под названием birb. Об этом сообщает сайт Dev.ua
Украинское приложение для поиска жилья запустилось в Польше
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Выбор города не случаен, ведь в Варшаве живет большая украинская община, а рынок аренды — один из самых напряженных в регионе.
Для украинцев в Польше команда подготовила специальное предложение: три месяца бесплатного доступа к платной подписке, позволяющей просматривать контакты владельцев в объявлениях.
Ключевые функции варшавской версии являются:
- 3D-карта с точным отображением локаций;
- детализированные фильтры поиска;
- агрегатор объявлений с разных платформ.
Для польского рынка разработчики добавили несколько новых функций, которых пока нет даже в украинской версии.
«Мы добавили детализированные памятки архитектуры на карте, поиск по продолжительности поездки на работу и подробные характеристики объявления. Впоследствии планируем перенести эти функции и в украинскую версию», — рассказал основатель проекта Арсений Фещенко.
Для пользователей доступна только iOS-версия. После анализа первых отзывов разработчики планируют выпустить birb для Android. Варшава стала вторым зарубежным рынком для стартапа: первый шаг за пределы Украины bird сделал в 2022 году, зайдя в Лондон.
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