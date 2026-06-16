Во вторник, 16 июня, в Украине снизились цены на все виды автомобильного горючего. При этом больше подешевел дизель. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине продолжают снижаться: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 16 июня
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Средние цены на горючее по состоянию на 16 июня
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 17 копеек до 79,10 грн/литр;
- Бензин А-95 подешевел на 15 копеек до 75,07 грн/литр;
- Бензин А-92 подешевел на 13 копеек до 68,84 грн/литр;
- Дизельное горючее подешевело на 67 копеек до 81,79 грн/литр;
- Автомобильный газ подешевел на 16 копеек до 44,43 грн/литр.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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