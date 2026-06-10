ЕС создает «хабы возврата»: подводные камни миграционной реформы

Европейский союз делает решительный шаг к «экстерриториальной» миграционной политике. Одобрение правил по созданию «хабов возврата» — центров для депортации мигрантов за пределы ЕС — знаменует отход от прежних принципов. Однако за фасадом политической решимости скрываются серьезные юридические и этические вызовы, о которых стоит говорить открыто. Об этом сообщает издание Politiko .

Несмотря на активные попытки ряда стран реализовать эту модель на практике, включая спорное соглашение Италии с Албанией, правозащитные организации опасаются, что такой подход откроет путь к системным нарушениям прав человека.

Кого коснутся новые правила?

Основная проблема ЕС сегодня — невозможность вернуть людей в страны, где нестабильная политическая обстановка или отсутствуют дипломатические отношения. На текущий момент акцент делается на гражданах Сирии, Афганистана и Сомали

С принудительным выдворением граждан этих государств европейские власти сталкиваются чаще всего. Северные страны (Швеция,Дания) уже обсуждают пилотные проекты, где хабы будут затачиваться под конкретную национальность. Это попытка превратить депортацию из хаотичного процесса в упорядоченный конвейер, но эффективность этой модели вызывает большие сомнения у правозащитников.

Проблемные зоны: что может пойти не так?

1. Правовая мина замедленного действия. Даже при наличии политической воли, реализацию могут тормозить юридические сложности: от оспаривания в национальных судах до вопросов о юрисдикции центров. Любой «хаб» — это юридическая «серая зона». Если мигрант находится там, но формально подпадает под законы ЕС, кто несет ответственность за условия его содержания?

2. Иллюзия защитных механизмов. Официальная позиция ЕС гласит: хабы будут работать только в странах, уважающих права человека. Но на практике это вызывает вопросы. Оливия Сандберг из Amnesty International резонно замечает: «Кто будет следить за исполнением этих правил в реальности?». Есть риск, что мониторинг превратится в формальность, а сами центры временного пристанища станут местами бессрочного транзита, отрезанных от юридической помощи и связи с внешним миром.

3. Риск формальной выборки. Министры некоторых стран (например, Люксембурга) уже выразили обеспокоенность судьбой женщин и детей. Существует реальная опасность, что они будут перемещены в страны, с которыми у них нет никаких социальных или родственных связей, просто потому что они подходят под критерии хаба.

Почему это сложно реализовать?

Главная проблема — «out-of-sight, out-of-mind» (с глаз долой — из сердца вон). Когда миграционный центр переносится в условную Африку или Азию, прозрачность процесса падает до нуля.

Испания, выступающая против сделки, опасается именно этого: потери контроля. Когда процесс депортации становится непрозрачным, цена ошибки возрастает до уровня человеческих жизней. ЕС пытается найти баланс между желанием разгрузить границы и необходимостью соблюдать международное право, но пока что «легальный базис», о котором говорят чиновники, выглядит как попытка узаконить то, что пока не имеет работающего механизма контроля.

Ранее мы писали о том, как меняется миграционный ландшафт Европы в этом материале.