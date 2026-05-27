Капитализация превышает $1 трлн: к списку техногигантов присоединились два производителя микросхем

В списке компаний, чья капитализация превышает $1 трлн, только что прибавилось два участника, оба — чипмейкеры. Об этом пишет Bloomberg.

Кто вошел в список

Южнокорейская SK Hynix, главный конкурент Samsung в секторе полупроводников, специализирующийся на серверных чипах памяти с высокой пропускной способностью (HBM), в среду подорожала почти на 10%, а за последний год — на порядок.

Micron Technology, единственный в США массовый производитель HBM, накануне подорожала на 19%. Причина — прогноз UBS о потенциале роста капитализации Micron вдвое в течение года. Инвестбанк считает, что благодаря HBM компания стала одной из структурных опор всего ИИ-сектора и не утратит эту опорную роль в среднесрочной перспективе.

Что говорят аналитики

По оценке аналитиков, дефицит оперативной памяти не будет снят до 2028 года, поэтому вся троица — Hynix, Samsung и Micron — останутся «бутылочным горлышком» ИИ-революции и смогут диктовать свои цены. На них приходится соответственно 57%, 22% и 21% мирового рынка HBM.

Сейчас в списке «триллионеров» 15 компаний, из них только три — Saudi Aramco, Berkshire Hathaway и Eli Lilly — не связаны прямо с ИИ-бумом, не зависят от чипмейкеров или не являются ими сами. Суммарная капитализация триллионного клуба, $34 трлн, примерно соответствует годовому ВВП США.