Трансграничные переводы из Украины в ЕС уже давно вышли за рамки простого технического вопроса. Для сумм от €20 тыс. — уровень, с которого начинаются сделки с недвижимостью, инвестиции или релокация сбережений, — главным риском становится не сама отправка средств, а готовность европейского банка зачислить их без блокировки. В этой статье разбираем, где именно скрываются риски таких переводов и как их устраняют профильные сервисы. В качестве примера, смотрим на 1654.finance — лицензированного в ЕС оператора, который специализируется именно на коридоре Украина-ЕС и работает с суммами от €10 тыс.

Трансграничные платежи из Украины продолжают бить рекорды. Только за первое полугодие 2025 года из страны осуществлено 1,1 млн платежных операций на $40,7 млрд в эквиваленте, причем 58% этих средств ушли в страны ЕС. Параллельно украинцы активно инвестируют в европейскую недвижимость: по данным польского МВД, в 2024 году именно граждане Украины стали крупнейшими иностранными покупателями жилья в Польше, купив 9162 квартиры — более половины всех сделок с иностранцами.

В то же время изменилась правовая обстановка по ту сторону границы. С 1 июля 2025 года в ЕС вступили в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег и начал работу наднациональный орган финансового мониторинга AMLA. С февраля 2025 года усилили внутренние правила и украинские банки: месячные лимиты на переводы между картами составляют от 50 до 150 тыс. грн, в зависимости от уровня риска клиента. Таким образом, денег переводится все больше, а пространство для ошибки все меньше. Вопрос уже не только в том, «как отправить», а в том, «что сделать, чтобы на том конце приняли с первого раза».

Почему традиционные каналы буксируют именно на крупных суммах

Наличные через границу ограничены суммой в €10 тыс. без декларирования — далее европейские таможенники будут требовать документы о происхождении средств. SWIFT-переводы из Украины разрешены только для целевых нужд: обучение, лечение, алименты, критически важный импорт. Для других целей — только с валютных счетов и в пределах месячного лимита в 100 тыс. грн в эквиваленте. Западные необанки, такие как Revolut или Wise, удобны для расчетов внутри Европы, но при переводе крупных сумм от украинских пользователей алгоритмы финансового мониторинга часто замораживают счет до полного подтверждения источника доходов. Для сумм от €20 тыс. эти инструменты либо запрещены, либо работают с высокой вероятностью блокировки.

Чистая криптовалюта не равна деньгам на европейском счете

Криптовалюта, в первую очередь стейблкоины, кажется логичным решением: отправка за считанные минуты, минимальные комиссии, отсутствие валютных ограничений. Но именно на этапе выхода из крипты в евро на банковский счет в ЕС возникает узкое место. Европейский банк смотрит не на факт «пришла крипта», а на историю каждой транзакции. AML-алгоритмы оценивают адреса по десяткам параметров — наличие в санкционных списках, прохождение через миксеры, репутацию биржи-отправителя, объемы и структуру операций. Если в цепочке есть хотя бы одна сомнительная точка — банк отказывает в зачислении. Особенно это касается переводов от популярных розничных бирж: у европейского банка часто нет с ними корреспондентских отношений и он по умолчанию классифицирует такую операцию как высокорисковую.

Source of Funds: что видит банк, когда проверяет ваши €100 тыс.

Source of Funds — это не одна справка о доходах, а структурированное досье, которое документально отражает весь путь средств: где заработаны, как хранились, как превратились в текущую форму актива. Банк Е С считает «доказанным» только то, что подкреплено официальными документами: налоговыми декларациями, трудовыми договорами, выписками со счетов, договорами купли-продажи активов. Чаще всего клиенты «проваливаются» именно на этом: деньги накапливались наличными без задокументированной истории, часть доходов декларировалась не полностью, обмен криптовалюты проводился через P2P без чеков. Все это образует пробелы, которые банк не готов восполнить по собственной доброй воле.

«Большинство блокировок, с которыми мы сталкиваемся, связаны не с происхождением средств, как таковым, а с тем, как это происхождение подтверждается документально, — отмечают в 1654.finance. — В подавляющем большинстве случаев деньги клиента являются полностью легальными. Просто у клиента нет единого логичного пакета документов, который банк принял бы с первого раза. Наша задача — собрать этот пакет до операции, а не после того, как счет уже заморозили».

Обменник или VASP/CASP: разница, которая стоит денег

На поверхности обычный криптообменник, P2P-сервис и лицензированный VASP/CASP из юрисдикции ЕС делают одно и то же — меняют криптовалюту на фиат. В реальности же это разные юридические конструкции. Обменник фиксирует лишь факт обмена актива между двумя сторонами. Для принимающего банка это «черный ящик»: он не видит ни юридического контрагента, ни структуры сделки, ни документов для своей комплаенс-папки. VASP/CASP — регулируемый участник финансовой системы ЕС с лицензией, юридическими отношениями с европейскими банками и пакетом документов, который банк-получатель признает основанием для зачисления. Операция оформляется договором с европейским юридическим лицом, к которому прилагается подтверждение источника происхождения средств и объяснение изменения формы актива. Для банка это уже не «серая зона», а документально обоснованная операция.

Как это работает при сделке с недвижимостью

Наиболее показательный сценарий — покупка недвижимости в ЕС. В практике сервиса 1654.finance есть кейс на сумму около €320 тыс. для покупки дома в Италии. Нотариус отказывался принимать платеж из популярных платежных систем и требовал перевод исключительно со счета в классическом европейском банке, а такого счета у клиента не было. Сервис помог открыть личный счет в европейском банке, провел средства легальным маршрутом и подкрепил перевод полным пакетом документов. Нотариус принял платеж, сделка закрылась в запланированный день.

Другой кейс — перевод €550 тыс. для реинвестирования в коммерческую недвижимость Германии после продажи объекта в Украине. Немецкий финмониторинг — один из самых жестких в ЕС, и для таких сумм требует непрерывную цепочку происхождения капитала. Сервис провел юридический анализ украинских договоров купли-продажи, адаптировал документы под требования конкретного немецкого банка и обеспечил прямую коммуникацию с его службой безопасности. Капитал прошел проверку без блокировок.

«Для сделки с недвижимостью критичной является не скорость перевода, а его юридическая прозрачность, — объясняют в 1654.finance. — Нотариус, продавец, застройщик и банк-получатель хотят видеть, что деньги пришли от лицензированного европейского участника финансового рынка по официальному договору. Платеж от анонимного контрагента может заблокировать всю сделку на недели».

На что обратить внимание при выборе сервиса для крупных сумм

Несколько практических ориентиров. Первый — лицензия VASP/CASP именно в юрисдикции ЕС, а не просто регистрация за рубежом. Второй — готовность провести комплаенс-анализ до совершения операции, а не после блокировки. Третий — прозрачная тарифная структура. Например, 1654.finance публично фиксирует два пакета: Standard за 2,2% от суммы и Standard+ за 2,7%, который дополнительно включает перевод документов, выделенного менеджера и сопровождение коммуникации с банком. Четвертый — наличие реальных кейсов, география работы в нескольких странах ЕС и верифицированные социальные доказательства, вроде рейтинга Trustpilot (у упомянутого сервиса — 4,9 со 136 отзывов).

Итог

В 2026 году техническая возможность отправить средства из Украины в ЕС — это не вопрос. Вопрос в том, готов ли принимающий банк зачислить эти средства без блокировки. Для сумм от €20−30 тыс. экономия на юридической подготовке платежа почти всегда обходится дороже любой комиссии: неделя-две простоя сделки с недвижимостью, потенциальная заморозка счета, потеря задатка. Инвестиция в правильно составленный комплаенс-пакет — не дополнительная опция, а базовое условие того, что деньги дойдут до своей цели вовремя.