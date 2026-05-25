Компенсация за разрушенное жилье: 4 ошибки, из-за которых человек теряет это право

Новая система компенсации убытков за поврежденное и разрушенное жилье сочетает национальные механизмы быстрой помощи и международные инструменты будущих репараций. Так, «єВідновлення» помогает человеку получить жилье или деньги уже сейчас, а RD4U формирует международную доказательную базу для будущего возмещения за счет активов государства-агрессора. Какие требования нужно выполнить, чтобы получить компенсацию уже сейчас, «Минфину» рассказала Лилия Мала, юрист практики Dispute Resolution в Juscutum.

Поврежденное или уничтоженное имущество: почему это принципиально

Национальный механизм компенсации сосредоточен исключительно на восстановлении жилищного фонда физических лиц, который находится на подконтрольной территории или был разрушен после 24.02.2022 . Для бизнеса компенсации на национальном уровне не предусмотрены.

Для государства разница между «поврежденным» и «уничтоженным» жильем имеет фундаментальное значение. Поврежденным считается объект, который можно восстановить путем текущего или капитального ремонта. Уничтоженным — тот, восстановление которого технически невозможно или экономически нецелесообразно. Именно от этой категории зависит вид помощи.

Компенсация за поврежденное жилье

Если дом или квартира подлежат ремонту, применяется механизм, прописанный в Постановлении КМУ № 381. Предусмотрены две категории выплат:

категория «А» — до 200 000 грн;

категория «Б» — от 200 000 до 350 000 грн для квартир и до 500 000 грн для частных домов.

Для ремонтов компенсация категории «Б» выплачивается двумя траншами:

70% — после согласования;

30% — после проверки промежуточных результатов работ.

Средства поступают на специальный счет и могут использоваться исключительно по целевому назначению.

Компенсация за уничтоженное жилье

Если жилье утрачено полностью, применяется механизм, прописанный в Постановлении Кабмина № 600.

Здесь государство предлагает два основных инструмента:

Жилищный сертификат — электронный документ, который позволяет приобрести новое жилье на первичном или вторичном рынке.

Деньги на восстановление — компенсация для строительства нового дома на собственном земельном участке.

Для строительства средства также выплачиваются поэтапно — двумя траншами по 50%. При этом закон устанавливает ограничение площади, за которую начисляется компенсация:

до 150 кв. м — для квартир;

до 200 кв. м — для частных домов.

Почему две похожие квартиры могут получить разную сумму компенсации?

Расчет осуществляется по специальной формуле, которая учитывает:

площадь объекта;

региональный коэффициент;

тип недвижимости;

опосредованную стоимость строительства жилья.

В то же время закон содержит важную гарантию: компенсация не может быть ниже минимального нормативного порога. То есть даже если рыночные коэффициенты снижаются, государство обязано обеспечить базовый уровень выплат.

Недвижимость существует только тогда, когда она есть в реестре

В современной системе компенсаций главным доказательством права является не бумажный договор и даже не технический паспорт. Решающее значение имеет наличие информации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Если жилье не внесено в реестр, государство фактически «не видит» владельца, а значит, для механизмов компенсации такое лицо де-юре не является пострадавшим. Именно поэтому сегодня критически важно:

проверить актуальность записей в ГРВП;

устранить расхождения в площади или адресе;

зарегистрировать право собственности на объекты незавершенного строительства (это особенно важно для инвесторов в новостройки).

Судебная практика уже подтверждает: даже если дом не введен в эксплуатацию, но право зарегистрировано в ГРВП, человек может претендовать на компенсацию.

Главный документ — не фото руин

Многие ошибочно считают, что для получения компенсации достаточно фотографий разрушенного дома. На самом деле основой всей процедуры является официальная фиксация ущерба.

Ключевую роль играют:

акты комиссионного обследования органов местного самоуправления;

документы ГСЧС;

выписки из ЕРДР;

технические заключения;

данные дистанционного обследования.

Именно акт комиссии является главным доказательством для государственной системы.

Дистанционное обследование: официальными свидетелями стали дроны и спутники

Одним из самых технологичных нововведений стала возможность дистанционного обследования имущества. Если территория опасна или находится в зоне боевых действий, комиссии могут использовать:

аэросъемку с БПЛА;

спутниковые снимки;

геолокационные данные;

метаданные файлов.

Фактически сегодня дроны и спутники стали полноценными инструментами юридической фиксации разрушений. В то же время законодательство предусматривает важный предохранитель: если по результатам дистанционного обследования невозможно окончательно установить факт разрушения, собственник имеет право в течение 90 дней подать дополнительные доказательства.

Чтобы получить новое жилье, нужно «отказаться» от старого

Один из самых эмоциональных моментов для владельцев — необходимость официального прекращения права собственности на уничтоженный объект. Для многих это выглядит рискованно: дом уже разрушен физически, но юридически еще существует. Однако именно прекращение права собственности является обязательным условием для использования жилищного сертификата.

Алгоритм выглядит так:

Комиссия принимает решение о предоставлении компенсации.

Владелец регистрирует прекращение права собственности на уничтоженный объект.

После этого можно приобрести новое жилье.

Для владельцев частных домов есть важный нюанс: право собственности прекращается только в отношении дома. Земельный участок остается в собственности лица.

Для регистратора основанием прекращения прав являются данные из:

ЕГЭССБ (электронная система в сфере строительства);

РПЗМ (Реестр поврежденного и уничтоженного имущества);

акта комиссионного или дистанционного обследования.

Типичные ошибки, из-за которых люди теряют право на компенсацию

На практике значительная часть отказов связана не с отсутствием права, а с ошибками в процедуре.

Преждевременный ремонт. Одна из самых распространенных проблем — владельцы полностью ремонтируют жилье до приезда комиссии. В таком случае государство может отказать в выплате из-за невозможности подтвердить объем повреждений.

Имущество в ипотеке. Еще одна серьезная проблема — ипотечное имущество. Действующее законодательство фактически блокирует компенсацию за объекты, находящиеся под обременением. На практике банки нередко отказываются прекращать ипотеку даже в отношении полностью уничтоженных домов. В таких случаях единственным эффективным механизмом часто становится судебное прекращение ипотеки в связи с уничтожением предмета залога.

Совместная собственность. Отдельный риск касается бывших супругов. Если вы не были «титульным» владельцем (правоустанавливающие документы оформлены на бывшего мужа/жену) и не выделили долю в общей совместной собственности через нотариуса до подачи заявления, вы теряете право быть покупателем в новой сделке. Вы уже не являетесь семьей, поэтому автоматическое приобретение совместной собственности на новое жилье по сертификату бывшего партнера невозможно.

Наследование жилищного сертификата. Если собственник недвижимого имущества получил жилищный сертификат, прекратил право собственности на объект в ГРВП на руины, но умер до использования средств и заключения сделки на покупку нового жилья, возникает «технический разрыв» в «Дії». Сейчас механизм реализации таких сертификатов наследниками ограничен из-за невозможности повторной верификации умершего лица.

Жилищный ваучер: специальная программа для ветеранов — ВПО

Отдельный механизм действует для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, которые переместились с временно оккупированных территорий. Однако этот инструмент имеет строгие правила.

Среди ключевых условий:

фиксированная сумма — 2 млн грн;

отсутствие у лица (или членов семьи) другого жилья на подконтрольной территории;

запрет на приобретение жилья у близких родственников;

ограниченный срок резервирования средств (после положительного решения комиссии у человека есть только 60 дней для резервирования средств в системе).

Вместе с тем эта программа дает уникальную возможность погасить уже существующую ипотеку. Для многих семей это стало фактически единственным способом не остаться одновременно и без жилья, и с кредитным долгом.