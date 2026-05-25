Зачем ЕС тратит миллиарды на цифровой евро и кто на этом заработает

Цифровой евро становится одним из самых дорогих платежных проектов Европы. Только на первые пять технических компонентов Европейский центральный банк выделил €1,16 млрд. Еще больший счет ждет коммерческие банки, которым придется перестраивать собственные системы под новый инструмент. Почему и кому именно Европа готова платить огромные деньги в то время, когда цифровые платежи и так работают безупречно?

Зачем ЕЦБ цифровой евро, если все и так работает?

Для обычного европейца потребность в цифровом евро неочевидна, ведь безналичная жизнь давно стала нормой: зарплата на карте, кофе через Apple Pay, быстрые переводы в Revolut. Деньги в смартфоне уже цифровые, а разница между балансом в приложении и бумажными купюрами для пользователя почти исчезла. Однако наличными европейцы пользуются все меньше — и именно это тревожит ЕЦБ.

Физические купюры являются прямым продуктом центрального банка. В безналичном же мире все платежи проходят через коммерческие банки, карты и финтех-приложения. Для людей это просто удобно, а для ЕЦБ означает, что денежный оборот полностью переходит в частные руки.

Самый большой риск в том, что эти частные руки — американские. Согласно отчету ЕЦБ, более 70% рынка безналичных расчетов в ЕС контролируют гиганты Visa и Mastercard. Если из-за геополитических или технических штормов эту инфраструктуру заблокируют, платежная система еврозоны будет просто парализована.

Кроме того, ЕЦБ опасается экспансии частных цифровых денег, прежде всего долларовых стейблкоинов вроде USDT и USDC. Если они займут платежное пространство Европы, Брюссель также рискует потерять контроль над собственным рынком. Поэтому цифровой евро — это прежде всего вопрос финансового суверенитета и безопасности, а не удобства платежей.

Третий мотив — борьба с теневой экономикой и взятками, которые держатся на анонимности наличных. Цифровой евро будет работать в строгом правовом поле, хотя именно здесь перед ЕЦБ стоит сверхсложная задача. Регулятору нужно сохранить высокий уровень приватности: люди должны доверять новой форме евро, а не сравнивать ее с цифровым юанем в Китае, который стал инструментом тотальной слежки за гражданами.

Поэтому цифровой евро — это не попытка создать еще одно платежное приложение, а попытка сделать деньги центрального банка частью цифровых платежей. По замыслу ЕЦБ, digital euro должен стать электронным аналогом наличных: гарантированным центробанком, бесплатным для базового использования, доступным во всей еврозоне и пригодным не только для онлайн-, но и для офлайн-платежей.

Кто будет строить цифровой евро и за какие деньги

На бумаге это просто электронная наличность, а на практике — сверхсложная экосистема, которая должна объединить коммерческие банки, миллионы торговцев и офлайн-кошельки в 20 странах еврозоны. Скопировать чужой опыт ЕЦБ не может. Локальные проекты вроде Нигерии слишком малы, опыт Китая непригоден из-за тотального контроля, а готовые децентрализованные блокчейны или стейблкоины противоречат самой философии центробанка.

Поскольку уникальную архитектуру приходится строить с нуля, проект уже на первых этапах получил миллиардную смету. ЕЦБ уже выбрал поставщиков для пяти ключевых элементов системы через рамочные соглашения. Пока компании получили только место в проекте и верхний предел бюджетов, а фактическое финансирование начнется после финального политического «зеленого света».

Часть системы Что должна делать Первый поставщик Максимальная стоимость Офлайн-платежи Платежи без подключения к сети Giesecke+Devrient, вместе с Nexi и Capgemini (Германия / Италия / Франция) €662,1 млн Управление рисками и антифрод Выявление мошенничества и рисковых операций Feedzai (Португалия) €237,3 млн Приложение и набор инструментов для интеграции Интерфейс для пользователей и техническая база для банков и платежных провайдеров Almaviva и Fabrick (Италия) €153,6 млн Поиск пользователя по идентификатору Переводы по номеру телефона, электронной почте или другому идентификатору Sapient GmbH и Tremend Software Consulting (Германия / Румыния) €55,8 млн Защищенный обмен платежными данными Передача платежной информации между участниками системы Senacor FCS (Германия) €55,2 млн

Суммарно эти контракты стоят €1,16 млрд. И это распределение средств четко показывает, кто сорвет самый большой куш на создании европейской валюты будущего. Здесь вырисовываются два важных тренда.

Во-первых, офлайн — это золотая жила для подрядчиков. Более половины всего бюджета (€662,1 млн) заберет консорциум во главе с немецкой группой Giesecke+Devrient. Эта технологическая компания столетиями работала с бумажными банкнотами и платежными картами, а теперь получила главный джекпот проекта. Вместе с ней заработают итальянский платежный гигант Nexi и французская IT-группа Capgemini. Научить смартфоны или смарт-карты безопасно передавать деньги с чипа на чип вообще без доступа к сети — и так, чтобы одну монету нельзя было потратить дважды, — это самый дорогой и самый прибыльный технологический вызов для партнеров ЕЦБ.

Во-вторых, тотальный евроцентризм, при котором зарабатывают только свои. В списке тех, кто получит европейские миллиарды, нет ни одного американского или китайского BigTech-гиганта. Франкфурт сознательно проигнорировал условные AWS, Google или Microsoft, оставив весь капитал внутри ЕС:

Португальская Feedzai заберет до €237,3 млн за архитектуру антифрода. Поскольку цифровой евро должен балансировать между приватностью наличных и финансовым контролем, именно они создают систему распознавания мошенничества в реальном времени.

Итальянские и немецкие интеграторы (Almaviva, Fabrick, Senacor, Sapient) разделят остальные сотни миллионов. Они создадут официальный госкошелек, защищенные каналы связи между банками и систему быстрых переводов по номеру телефона или email.

В итоге цифровой евро задумывается как щит от американских Visa и Mastercard, и финансировать американские же технологии ЕЦБ не собирается — финансовый и технологический заказчик держит деньги дома.

Почему самый большой счет получат банки

ЕЦБ хоть и выпускает цифровой евро, но не собирается самостоятельно открывать кошельки сотням миллионов европейцев. По архитектуре проекта вся ежедневная рутина ложится на коммерческие банки и платежных провайдеров. Именно они должны подключать клиентов, интегрировать цифровой евро в свои приложения, обслуживать транзакции и следить за лимитами и комплаенсом.

Поэтому второй, «непубличный» счет за запуск оказался значительно больше тендеров самого регулятора. Чтобы перестроить свои IT-системы, антифрод, процедуры KYC и клиентскую поддержку, банковскому сектору, по прогнозу ЕЦБ, придется выложить от €4 млрд до €5,77 млрд в течение первых четырех лет. Это более миллиарда евро чистых убытков в год.

Главная болевая точка для банкиров — закон обязывает их предоставлять базовые услуги цифрового евро для граждан абсолютно бесплатно. Банки получают принудительную обязанность построить дорогую инфраструктуру, но не могут вернуть инвестиции через привычные комиссии с пользователей. ЕЦБ предлагает компенсировать эти расходы за счет комиссий, которые магазины и бизнес будут платить банкам за прием цифрового евро — похоже на то, как магазины сейчас платят за терминалы.

Однако финансовый сектор настроен скептически и предупреждает: Франкфурт перекладывает на плечи частного бизнеса колоссальные расходы ради проекта, который пока не имеет очевидной коммерческой выгоды. Более того, в обновленном исследовании стоимости внедрения цифрового евро, подготовленном PwC по заказу EBF, EACB и ESBG, говорится примерно о €18 млрд расходов для розничных банков еврозоны. Это не операционные расходы после запуска и не контракты ЕЦБ с подрядчиками, а именно расходы банков на адаптацию систем, процессов и платежной инфраструктуры.

Стоит ли игра свеч?

Стоит учитывать, что миллиардные контракты ЕЦБ на разработку — лишь входной билет. Настоящие расходы начнутся после запуска, когда систему придется ежедневно поддерживать и защищать от кибератак. И на этом этапе проект столкнется с мощным внутренним сопротивлением. Коммерческие банки не заинтересованы финансировать сервис, который забирает у них клиентов. Обычные пользователи на кассах супермаркетов вообще не видят смысла менять свои удобные цифровые привычки на новый государственный кошелек.

Однако для ЕЦБ реальная ставка в этой игре значительно выше внутренних споров. Это строительство технологического плацдарма для глобальной экспансии. В мире, где трансграничные переводы остаются медленными, а крипторынок тотально оккупирован долларовыми стейблкоинами, защищенный цифровой евро должен стать главной международной альтернативой американской валюте.

Именно поэтому игра однозначно стоит свеч, но не для розничного рынка, а для будущего самого Евросоюза. Это безальтернативный геополитический щит — единственный способ выйти из-под тотального доминирования США и защитить финансовый суверенитет Европы.