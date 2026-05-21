Приватбанк готовится к возможному выходу на европейский рынок

Приватбанк в своем амбициозном развитии ориентируется на перспективу выхода на европейский рынок при наступлении необходимых условий, заявил глава правления Микаэль Бьоркнерт на пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Планы банка

«Мы — амбициозный банк… Мы не стесняемся говорить, что хотим быть крупнейшим банком, а также качественным европейским банком и прибыльным банком, чтобы стать примером для Европы, когда мы приблизимся к ней», — сказал он.

«Я согласен с Микаэлем, что не следует исключать и того, что, возможно, нам стоит также подумать о выходе за пределы Украины, когда наступит соответствующее время», — поддержал председателя правления председатель наблюдательного совета Нильс Мелнгайлис.

Бьоркнерт подчеркнул, что Приватбанк должен готовиться к вступлению Украины в ЕС, которое рано или поздно состоится, и это является одним из трех фокусов его развития наряду с обеспечением устойчивости работы и участием в национальном восстановлении.

«Мы должны быть теми, кто знает все правила и адаптирует наш бизнес, видит, какие лучшие практики существуют в Европе, и, по сути, является сильнейшим украинским банком, который… может помочь украинскому бизнесу вести бизнес в Европе», — отметил председатель правления.

Член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко во время пресс-конференции уточнил, что среди около 18 млн клиентов банка около 3 млн из-за войны в настоящее время находятся в Европе.

Приватизация банка

Что касается возможной приватизации ПриватБанка, который был национализирован в конце 2016 года, глава наблюдательного совета Мелнгайлис отметил, что видит задачу наблюдательного совета в том, чтобы банк был готов к приватизации, когда бы ни было принято соответствующее решение.

«Я считаю, что совершенно очевидно: сейчас, пожалуй, не лучшее время для продажи чего-либо в Украине, особенно учитывая наш масштаб и размер, поэтому наша задача — работать и, как говорил Микаэль, готовиться, трансформироваться, делать банк как можно более привлекательным, а также повышать его стоимость, чтобы в случае, если правительство решит продать акции, оно могло получить за них самую высокую цену», — отметил председатель наблюдательного совета.

Доходы банка

Бьоркнерт заявил, что по итогам 2025 года и первого квартала 2026 года банк показал выдающиеся результаты.

Среди прочего его прибыль после налогообложения по ставке 50% составила 12,8 млрд грн, или 49,4% прибыли всей банковской системы.

«У нас самая высокая операционная эффективность на рынке: наше соотношение расходов к доходу составляет около 24%, … у наших конкурентов в среднем около 42%», — добавил председатель правления.

Дивиденды государству

По его словам, в мае банк выплатит государству 20,4 млрд грн дивидендов за 2025 год в дополнение к 58,2 млрд грн налога на прибыль, уплаченных в прошлом году.

Среди задач на будущее Бьоркнерт выделил цель быть посредником в привлечении средств международных инвесторов и международных финансовых учреждений для восстановления Украины, которое оценивается суммой более $500 млрд, тогда как ориентировочная предельная способность банковской системы по кредитному финансированию составляет около $60 млрд.

По его словам, в этом относительно новом для ПриватБанка направлении в прошлом году ему удалось благодаря всем механизмам распределения рисков способствовать предоставлению 12 тыс. малым и средним предприятиям кредитов на сумму около 25 млрд грн.

Глава правления также выделил шесть основных направлений развития банка: знание клиентов и релевантные предложения; удобные и инновационные клиентские пути; трансформация транзакционного бизнеса; продуктовое совершенство и лидерство в решениях; корпоративный бизнес и развитие рынка капитала; производительность и эффективность, создающие ценность для клиента.