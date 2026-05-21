Курс валют на четверг: евро и доллар дорожают

В четверг, 21 мая, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 3 копейки в покупке и 4 копейки в продаже. Евро добавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 7 копеек и не изменился в продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,93−44,44 грн. Евро покупают за 51,05 грн., а продают за 51,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,97−44,10, евро — 51,43−51,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,22−44,25 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,39−51,44 грн/евро.

