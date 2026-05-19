Правда ли, что из-за мигранитов могут возникнуть новые эпидемии

В последние дни в информационном пространстве снова начали распространяться тревожные заявления о том, что приезд мигрантов якобы автоматически будет означать завоз и распространение «опасных инфекций». Соответствуют ли такие заявления действительности, в колонке для lb.ua рассказал директор Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита. «Минфин» выбрал главное.

Ярлыки вместо фактов

Утверждения об угрозе инфекций быстро распространяются в социальных сетях, поскольку играют на базовых страхах людей перед неизвестным, перед чужим, перед болезнями. Но именно поэтому на них нужно отвечать спокойно, профессионально и на основе фактов.

Инфекционные болезни не имеют национальности, этнической принадлежности или гражданства. Для общественного здоровья важно не то, откуда приехал человек, а то, имеет ли он доступ к медицинской помощи на новом месте, работает ли система эпиднадзора, есть ли возможность пройти вакцинацию, тестирование и лечение. Риск для населения определяется не паспортом, а условиями, в которых болезни могут быть своевременно выявлены или, наоборот, остаться без внимания.

Сам по себе приезд иностранцев не означает автоматического заноса или массового распространения инфекций. Если говорить профессионально, то любой риск нужно оценивать предметно: о каких заболеваниях идет речь, каковы пути передачи, существуют ли условия для распространения, работают ли профилактические механизмы. Одни инфекции передаются воздушно-капельным путем, другие — через воду или пищу, третьи — через переносчиков или кровь. Для каждой из них есть свои инструменты реагирования. И именно такой конкретный, а не эмоциональный разговор является профессиональным языком общественного здравоохранения.

Самое опасное в подобных публичных заявлениях то, что они подменяют профессиональную дискуссию языком ярлыков. Формулы вроде «нам привезут инфекции» звучат громко, но не объясняют ничего по сути. Они не называют ни заболевание, ни механизм передачи, ни факторы риска, ни практические решения. Зато они создают образ определенной группы людей как угрозы. А это уже не об эпидемиологии — это о стигме, ксенофобии и подрыве доверия к самой медицинской информации.

Действительно важный вопрос

С точки зрения системы здравоохранения правильный вопрос звучит не «Опасны ли мигранты?», а «Готова ли система работать с новыми миграционными потоками?»

Ответ здесь должен быть практическим. Если государство прогнозирует изменение структуры миграции, значит, нужно заранее готовить маршруты доступа к медицинским услугам, информировать людей о том, где они могут получить помощь, адаптировать коммуникационные материалы, укреплять первичное звено, обеспечивать эпиднадзор и вакцинацию. Это и есть нормальный ответ зрелой системы общественного здравоохранения.

Особенно важно понимать: доступ новоприбывших к медицинской помощи — это не «льгота для чужих», а инструмент защиты всего населения.

Если человек понимает, куда обратиться за помощью, может вакцинироваться, пройти обследование или лечение, это снижает риски для всех.

Если же люди живут в страхе, избегают контакта с медицинской системой или не понимают, как ею пользоваться, риски возрастают. И тогда проблема возникает не из-за самого факта миграции, а из-за барьеров в доступе к услугам.

Украина, как и многие другие страны, уже живет в условиях массовых перемещений населения. У нас есть опыт работы с внутренне перемещенными лицами, с людьми, которые потеряли связь со своим привычным местом проживания, врачом, маршрутом помощи. И этот опыт показывает: лучше всего работает не язык страха, а язык организации.

Людям нужно не объяснять, кого бояться, а показывать, где есть услуга, как получить консультацию, где сделать прививку, куда обратиться в случае появления симптомов.

В публичной дискуссии о здоровье очень легко перейти грань между обсуждением рисков и разжиганием паники. Но профессиональная позиция заключается именно в том, чтобы эти риски не замалчивать, а объяснять точно и без стигматизации.