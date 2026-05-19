Как купить акции Apple или Nvidia без брокерского счета: что такое токенизированные ценные бумаги и зачем они нужны украинским инвесторам

Американский фондовый рынок остается одним из самых привлекательных направлений для инвесторов со всего мира, и одним из самых труднодоступных для украинцев. Чтобы купить акции, например, Apple или Nvidia, с помощью традиционного брокера, нужно открыть счет в зарубежном финансовом учреждении, пройти длительную верификацию, осуществить международный банковский перевод и нередко — удовлетворить требования по минимальному депозиту. В военное время эти барьеры стали еще более ощутимыми. Но в 2025 году появился альтернативный путь, о котором пока знают немногие: токенизированные ценные бумаги.

Как он устроен и подходит ли он украинскому инвестору, разбераемся на примере Bitget — криптобиржи, которая торгует более чем 200 токенизированными акциями и ETF и является одним из лидеров в этом сегменте.

Что такое токенизированная акция

Токенизированная акция — это цифровой токен на блокчейне, привязанный к реальной акции публичной компании в соотношении 1:1. Когда кто-то покупает, например, токен AAPLon — цифровой аналог акции Apple, за кулисами процесса происходит следующее: лицензированный брокер покупает соответствующую реальную акцию и передает ее на хранение регулируемому кастодиану (лицензированному хранителю активов). Токен в блокчейне является цифровым подтверждением этого факта. Цена токена движется синхронно с ценой реальной акции на фондовой бирже.

Ключевое отличие от традиционного брокерского счета — не только в способе оформления, но и в том, где хранится актив и как происходит торговля. Токенизированные акции торгуются на криптобиржах с помощью стейблкоинов — в частности, USDT и USDC. Вся транзакция происходит внутри криптоинфраструктуры: без банковских переводов, без валютной конвертации и без необходимости открывать отдельный брокерский счет.

Рынок, о котором до сих пор мало кто знает

Это новый рынок, и он развивается с ошеломляющей скоростью. В начале 2025 года совокупная капитализация токенизированных акций составляла менее $30 млн. К концу года она превысила $1,2 млрд — то есть выросла почти на 3 000% менее чем за 12 месяцев. Аналитики Token Terminal сравнивают текущее состояние рынка со стейблкоинами 2020 года: тогда мало кто обращал внимание на этот сегмент, а сегодня он оценивается в $300 млрд. Citi Group прогнозирует, что общий рынок токенизированных реальных активов — от недвижимости до ценных бумаг — может достичь $4−5 трлн к 2030 году.

Среди ключевых игроков, которые формируют этот сегмент, — Ondo Finance: платформа, основанная бывшим банкиром Goldman Sachs, которая сегодня контролирует более 70% рынка токенизированных акций и недавно превысила $1 млрд общего объема активов под управлением. Именно благодаря инфраструктуре Ondo токенизированные акции стали доступными на Bitget.

Как это устроено на Bitget

В сентябре 2025 года Bitget запустил торговлю токенизированными акциями и ETF благодаря официальной интеграции с Ondo Finance — одним из крупнейших в мире провайдеров токенизированных реальных активов. Схема работает следующим образом: брокерская компания Alpaca Markets покупает реальные акции на NYSE или Nasdaq, кастодиан BitGo хранит их в рамках лицензированной инфраструктуры, а Ondo выпускает токены, которые поступают в раздел Stocks на Bitget.

Сегодня на платформе доступно более 200 токенизированных акций и ETF. Среди них — акции Apple (AAPLon), Nvidia (NVDAon), Tesla (TSLAon), Microsoft (MSFTon), Meta (METAon), Amazon (AMZNon), Alphabet (GOOGLon), AMD (AMDon). Среди индексных продуктов — ETF SPYon (S&P 500), QQQon (Nasdaq-100) и другие. По данным Bitget, в декабре 2025 года платформа удерживала около 89% рынка токенизированных акций среди криптобирж, а объем торгов за первую неделю после масштабного расширения превысил $88 млн.

Торговля ведется в формате 24/5: ежедневно круглосуточно с понедельника по пятницу, в соответствии с торговым календарем американских бирж. Торговая комиссия составляет 0,5% для обеих сторон сделки, дополнительных комиссий (газовых расходов) за транзакции в сети нет. Минимальный размер инвестиции — $1, что открывает возможность дробного инвестирования: купить долю акции Apple или Nvidia без необходимости выкладывать полную стоимость одной бумаги.

От гривны до токена: практический маршрут

Для украинского инвестора путь выглядит следующим образом. Сначала необходимо зарегистрироваться на Bitget и пройти верификацию личности — KYC является обязательным. Для этого подойдут стандартные документы: паспорт, ID-карта или водительское удостоверение. После верификации счет пополняется через P2P-торговлю, банковскую карту, банковский перевод или криптовалюту. P2P-торговля позволяет конвертировать гривну в USDT непосредственно в рамках платформы — без необходимости в валютном счете или международном переводе.

Далее в интерфейсе Bitget нужно перейти в раздел Trade, затем — Onchain, затем — Stocks. Там отображается полный каталог токенизированных акций с актуальными ценами. После выбора актива и ввода суммы сделка выполняется практически мгновенно. Bitget подтверждает, что токенизированные акции доступны для украинских пользователей, которые прошли верификацию и соответствуют требованиям платформы. Исключение — оккупированные украинские территории (Крым, Луганская и Донецкая области), где сервис недоступен, в соответствии с санкционными требованиями. Платформа также рекомендует пользователям проверять соответствие таких операций действующему украинскому законодательству.

Токенизированные акции против CFD: в чём разница

На Bitget параллельно существует другой способ получить экспозицию к американским акциям — через CFD (контракты на разницу цен) в разделе TradFi, который работает на базе инфраструктуры MetaTrader 5. Важно понимать принципиальное отличие между этими продуктами.

CFD — это дериватив с кредитным плечом, предназначенный для активной спекулятивной торговли. Он дает ценовую экспозицию к акции, но не предусматривает никаких прав собственности, а риски от плеча могут значительно превышать первоначальные вложения. Токенизированная акция, наоборот, — это спотовый инструмент без кредитного плеча: каждый токен подкреплен реальной бумагой у кастодиана. Соответственно, CFD подходит трейдерам, играющим на краткосрочных движениях, тогда как токенизированная акция ориентирована на тех, кто стремится к рыночной экспозиции к качественным активам на средний или более длительный горизонт.

Подводные камни: что нужно знать перед покупкой

Честный разговор об этом инструменте невозможен без перечня ограничений:

Токенизированные акции на Bitget не дают права голоса на собрании акционеров — это синтетическая экспозиция, а не прямое акционерство. Неоднозначным остается вопрос дивидендов: продукт ориентирован на ценовое участие в рынке, а не на традиционные акционерные права, поэтому рассчитывать на стабильные дивидендные выплаты не стоит. Существует регуляторная неопределенность — и в Украине, и в мире. Рынок токенизированных ценных бумаг развивается значительно быстрее, чем успевает реагировать законодательство, поэтому правовой статус таких активов может меняться. Сохраняются стандартные риски криптоинфраструктуры: уязвимости смарт-контрактов, платформенный риск, технические сбои. Торговля ведется только в будние дни — в выходные и в американские праздничные дни сделки недоступны.

Что это означает для украинского инвестора

Для человека, который хочет вложить $50 или $500 в американский технологический сектор, но не готов месяцами открывать счет у зарубежного брокера, токенизированные акции — реальная и уже доступная альтернатива. Это не идеальный заменитель полноценного брокерского счета: без права голоса, с неоднозначностью в отношении дивидендов и регуляторной неопределенностью. Но для ценового доступа к Apple, Nvidia или S&P 500 с минимальным порогом входа и без банковских посредников — это уже работающий инструмент.

По данным самого Bitget, доля традиционных активов в торговой активности пользователей платформы выросла с почти нуля до 20−40% в течение последних кварталов — самый быстрый рост среди некриптовалютных активов за всю историю платформы. Напомним, что это рынок, который вырос почти на 3 000% за один год, и еще находится в самом начале. И теперь он доступен для украинцев.

Торговля криптоактивами, CFD и другими инструментами может быть связана с риском потери денег. Данный материал не является инвестиционной рекомендацией, финансовой консультацией или предложением совершать сделки с соответствующими инструментами. Перед принятием каких-либо решений следует самостоятельно оценить свой опыт, финансовое положение и уровень приемлемого риска.