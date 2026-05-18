Наличный доллар может вырасти до 44,50 грн: прогноз на неделю

Валютный рынок остается в межсезонье, однако на этой неделе на него все больше влияет налоговый период и выплата зарплат. Это может усилить предложение валюты на межбанке и поддержать относительную стабильность гривны. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что ждать от курса

По базовому сценарию, по словам Шевчишина, неделя для курса должна пройти спокойно. Ожидаемый коридор для наличного доллара — 44,00−44,50 грн, что является переходом на более высокий уровень по сравнению с прогнозом на прошлой неделе 43,75−44,25 грн. Наличный евро может находиться в пределах 51,25−52,00 грн.

Что будет влиять на курс

Одним из ключевых факторов для украинского валютного рынка будет оставаться глобальная динамика пары евро/доллар. В базовом сценарии доллар может продолжить усиление — как из-за сезонных факторов, так и из-за роста инфляционных ожиданий и доходности американских облигаций, что поддерживает спрос на валюту США.

Дополнительно рынок будет анализировать последствия визита Дональда Трампа и представителей американского бизнеса в Китай. По крайней мере, в информационном поле этот визит воспринимается как менее выигрышный для США, что также может влиять на настроения инвесторов.

Спрос населения может стабилизироваться

На наличном рынке ожидается стабилизация спроса со стороны населения. В то же время, налоговый период и зарплатные выплаты могут увеличить продажу валюты бизнесом, что будет сдерживать резкие колебания на межбанке.

Июнь может поддержать гривну

Приближение июня также является важнейшим фактором для рынка. Традиционно этот месяц часто сопровождается укреплением гривны. Дополнительную поддержку могут обеспечить ожидания международной помощи от партнеров.

Поэтому краткосрочные спекуляции на валюте могут быть не лучшей стратегией. В то же время для тех, кто покупает валюту в долгосрочных целях — для сохранения средств или защиты от рисков — рынок, вероятно, позволит это делать без спешки.

Несмотря на ожидаемую спокойную неделю, в долгосрочной перспективе валютный рынок остается под девальвационным давлением.

