Курс валют на понедельник: доллар в банках пошел вверх

В понедельник, 18 мая, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 12 копеек в продаже. Евро в покупке и продаже подешевел на 10 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,83−44,37 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,88−43,95, евро — 51,44−51,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,12−44,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,34−51,38 грн/евро.

