18 мая 2026, 11:18 Читати українською

Сколько стоит жизнь в топ-5 лучших странах ЕС в 2026 году

Издание Rankingroyals составило рейтинг ведущих стран ЕС по качеству жизни в 2026 году и подсчитало реальные ежемесячные расходы для одного человека и семьи. Рассматриваем пятерку лидеров.

Издание Rankingroyals составило рейтинг ведущих стран ЕС по качеству жизни в 2026 году и подсчитало реальные ежемесячные расходы для одного человека и семьи.

Швейцария: $3 186 в месяц — цена за первоклассную жизнь

Швейцария возглавляет рейтинг и остается эталоном качества жизни в Европе. Страна предлагает стабильную политику, мощную экономику, безупречную инфраструктуру и природу, которая буквально под боком: каждый крупный город окружен пешеходными маршрутами, лыжными трассами и озерами — и для местных жителей это привычная повседневность, а не туристическая приманка.

Медицинская система работает быстро: запись к врачу без волокиты и лишних документов. Прямая демократия позволяет гражданам голосовать за законы несколько раз в год. Рабочая неделя — 42 часа, отпуск — от 4 до 6 недель в год, и своевременный уход с работы считается нормой, а не исключением.

Ежемесячные расходы (1 человек, включая аренду):

  • Всего: 3 000−3 500 швейцарских франков ($3 186−3 720);
  • Жилье в Цюрихе/Женеве: 1 500−2 000 франков ($1 600−2 100) за однокомнатную квартиру в центре; 1 000−1 400 франков ($1 060−1 480) в меньших городах;
  • Обязательное медицинское страхование: 300−500 франков ($320−530) ежемесячно — обязательно по закону без исключений, годовая франшиза 300−2 500 франков;
  • Продукты: 600−900 франков ($640−960);
  • Питание вне дома: 25−35 франков ($27−37) за обычное блюдо; 50−75 франков ($53−80) в ресторане среднего уровня;
  • Общественный транспорт: месячный проездной 70−85 франков ($74−90);
  • Кофе в кафе: 4−5 франков ($4,25−5,30) за эспрессо.

Дания: $2 320 в месяц — счастье как стиль жизни

Дания стабильно входит в тройку самых счастливых стран мира — и это не случайно. Здесь действует всеобщая медицинская помощь, бесплатное образование от детского сада до докторантуры и субсидированный уход за детьми, который для семей с низким доходом часто вообще ничего не стоит.

Культурная философия hygge — незаметная, но ощутимая: это уютное удовольствие, единство и спокойствие, пронизывающие повседневную жизнь и становящиеся психологическим фундаментом благополучия.

Ежемесячный бюджет:

  • Один человек: 2 140 евро / 15 500 датских крон ($2 320), включая аренду;
  • Семья из четырех человек: 5 855 евро / 43 000 датских крон ($6 350), включая аренду;
  • Средняя зарплата: 50 000 датских крон ($6 900 в месяц) — на 271% больше, чем расходы одинокого человека.

Лихтенштейн: $2 491 в месяц — альпийская эксклюзивность на 160 км²

Крошечная страна между Швейцарией и Австрией площадью всего 160 квадратных километров удивляет не размерами, а качеством. 38 000 жителей — и настоящее чувство общности, где уровень бедности стремится к нулю, а правящий принц каждый год приглашает все население страны на праздник в замок.

Лихтенштейн сочетает швейцарскую эффективность с австрийским шармом — и при этом остается одним из самых дорогих мест для проживания в Европе.

Ежемесячный бюджет:

  • Всего: $2 491−2 800 (CHF 2 350−2 650);
  • Жилье: 1 500−2 500 франков ($1 600−2 650) за однокомнатную квартиру;
  • Расходы по сравнению с Европой: на 56% выше среднего по Франции;
  • Питание: 800−1 200 франков ($850−1 280) в месяц;
  • Здравоохранение: 250−450 франков ($265−475) — обязательная система по швейцарскому образцу;
  • Транспорт: общественного транспорта практически нет — автомобиль обязателен; бензин 1,60−1,80 франков/литр;
  • Средняя зарплата: от 7 000 франков ($7 425), специалисты — 10 000−15 000 франков ($10 600−15 900).

Ирландия: $3 145−3 795 в месяц — технологический хаб с кризисом доступного жилья

Ирландия — единственная англоязычная страна в ЕС и де-факто европейская штаб-квартира Apple, Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, Twitter и Amazon. Это открывает исключительные карьерные возможности, особенно в технологиях, финансах и фармацевтике.

В то же время хронический дефицит жилья и стремительный рост арендной платы создают кризис доступности — и он бьет как по начинающим, так и по специалистам с шестизначными доходами. Ежемесячный бюджет (Дублин): €2 900−3 500 ($3 145−3 795), включая аренду.

Аренда жилья по городам:

  • Дублин (1 спальня): €2 540 ($2 755) — рост на 5,8% за год;
  • Корк: €2 213 ($2 400) — рост на 13,6%;
  • Лимерик: €2 405 ($2 610) — самый стремительный рост в стране: +20,4%;
  • Голуэй: €1 200−1 470 ($1 300−1 595);
  • Сельская местность: средняя аренда €1 645 ($1 785);
  • Покупка жилья в Дублине: средняя цена €700 000 ($759 000).

Люксембург: $4 680 в месяц — самая богатая страна Европы на душу населения

Люксембург — самая богатая страна континента по ВВП на душу населения и одна из самых маленьких по площади. Средневековые крепости здесь соседствуют с финансовыми башнями, а 48% иностранного населения формируют поистине международную среду, где французский, немецкий, люксембургский и английский — языки повседневного общения.

В Люксембурге расположены Европейский суд, Европейский инвестиционный банк и более 140 банков — карьерные возможности соответствующие. А с 2020 года страна стала первой в мире, где общественный транспорт по всей стране полностью бесплатный.

Ежемесячный бюджет:

  • Одинокий человек: €4 318 ($4 680);
  • Семья из четырех человек: €6 415 ($6 950);
  • Надбавка на жилье: на 87% выше среднего по ЕС;
  • Средняя зарплата: €7 000+ ($7 590+); специалисты — €10 000−15 000 ($10 840−16 265);
  • Минимальная зарплата: €2 571 ($2 788) в месяц.
Роман Мирончук
