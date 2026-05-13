4 «мелочи», из-за которых налоговая выигрывает споры даже у добросовестных плательщиков

Одна неверная подпись, отсутствующее приложение к договору — и это может обойтись компании в миллионы гривен доначислений. Адвокат практики Dispute Resolution в Juscutum Ксения Межова разобрала для «Минфина», как украинский бизнес сейчас чаще проигрывает налоговые споры не из-за уклонения от налогов или фиктивных операций, а из-за банальных ошибок в документах.

На что обращает внимание Налоговая

Налоговая практика в Украине стремительно смещается в сторону формального анализа. Налоговая все чаще смотрит не на экономическую суть операции, а на то, насколько безупречно она оформлена на бумаге. Суть операции больше не спасает бизнес автоматически. Неточность в реквизитах, отсутствие логистических документов или сомнения относительно полномочий подписанта — и этого уже достаточно, чтобы поставить под сомнение право компании на налоговый кредит или расходы.

Сегодня компания фактически может поставить товар, уплатить налоги, провести оплату через банк и иметь действующий контракт, но все равно проиграть спор. Например, из-за того, что документы подписал директор, которого на момент подписания еще не внесли в ЕГР.

Важная формальность

Украинское законодательство и судебная практика формально признают приоритет сути над формой. Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что если хозяйственная операция была реальной, а плательщик действовал добросовестно, одни лишь формальные недостатки документов не могут автоматически лишать его налоговых прав. Но на практике этот принцип работает далеко не всегда.

Суды чаще оценивают не только сам факт операции, но и всю конструкцию доказательств вокруг нее. И именно здесь формальные ошибки становятся критическими. Если документы оформлены небрежно, суд начинает значительно жестче оценивать и другие доказательства, а иногда вообще игнорирует их. В результате даже реальный бизнес может выглядеть для налоговой фиктивным лишь из-за слабого документального оформления.

Одна из самых распространенных проблем — это поверхностное документирование операций. Компания может иметь договор, счета и оплату, но при этом не оставить ни одного реального следа выполнения работ или оказания услуг. В документах не хватает конкретики: непонятно, что именно было сделано, кто выполнял работы, какой объем услуг получил заказчик и какой практический результат это дало бизнесу.

На практике налоговая все чаще ставит под сомнение расходы на маркетинговые или консультационные услуги именно из-за отсутствия конкретного результата. Компания может иметь договор и оплату, но если нет презентаций, аналитики, рабочих материалов или подтверждения фактической коммуникации между сторонами, суды нередко становятся на сторону налоговой.

Особенно часто такие претензии возникают в сферах консалтинга, маркетинга, IT или посреднических услуг, где налоговая и суды ожидают увидеть не формальный пакет документов, а комплекс подтверждений реального взаимодействия: переписку, технические задания, аналитические материалы, рабочие файлы, презентации, отслеживание выполнения или другие доказательства фактического результата.

Технические нюансы

Еще один типичный риск — когда документы подписаны лицами без надлежащих полномочий.

Речь идет не только об очевидных случаях отсутствия доверенности. Даже технические нюансы, например, отсутствие нового директора в ЕГР на момент подписания, могут стать аргументом для налоговой службы относительно недействительности документов.

И хотя для бизнеса это часто выглядит как формальность, в суде именно такие детали нередко становятся решающими.

Многие компании до сих пор формально проверяют контрагентов только по открытым реестрам или базовым документам. Но в налоговых спорах этого все чаще бывает недостаточно.

Суд может оценивать, проявил ли бизнес должную осмотрительность: проверял ли он репутацию партнера, его ресурсы, историю деятельности и фактическую возможность выполнить договор.

Кроме того, суды все чаще ожидают увидеть комплексную картину операции: переписку сторон, технические задания, логистику, подтверждения транспортировки, ресурсы контрагента, фото, трекинг, отчеты и другие сопроводительные материалы.

Несоответствие в деятельности компании

Проблемой для бизнеса становится и отсутствие внутренних подтверждений принятия решений. Если нет служебных записок, согласований, бюджетов или обоснования необходимости расходов, у налоговой возникает вопрос: была ли такая операция вообще частью реальной хозяйственной деятельности компании.

Еще одна распространенная проблема — это несоответствие между задекларированными услугами и реальной деятельностью компании. Например, бизнес декларирует масштабные маркетинговые или консультационные услуги, но при этом не может объяснить, как именно они повлияли на продажи, развитие продукта или операционную деятельность. Для налоговой это становится сигналом о возможной искусственности расходов.

Отдельный риск — это операции, экономическую целесообразность которых бизнес не может четко объяснить. Если компания не способна аргументировать, зачем именно ей были нужны определенные услуги или как они связаны с получением дохода, налоговая использует это как аргумент против реальности хозяйственной операции.

В некоторых спорах критическим становится даже анализ сроков выполнения работ. Если документы свидетельствуют о выполнении значительного объема услуг в слишком короткий период или без достаточных ресурсов, это также вызывает сомнения в реальности операции.

Фактически, бизнесу все чаще приходится доказывать не просто наличие документа, а реальную «историю жизни» каждой операции. И сегодня для суда недостаточно увидеть договор. Суд хочет увидеть логику бизнеса.

Налоговые споры в Украине уже давно вышли за пределы сугубо юридической плоскости. Сегодня их результат в значительной степени зависит от качества внутренних процессов компании, прежде всего в части документирования операций. Суды же все чаще оценивают экономическую логику сделки, поведение плательщика, добросовестность сторон и согласованность доказательств между собой. И именно здесь любой дефект в документах становится «сигналом риска». Если компания небрежно оформляет операции, это автоматически создает подозрение относительно их реальности.

Финансовая безопасность во время проверки

Самая большая ошибка многих компаний — воспринимать документооборот как бюрократическую формальность. В нынешних условиях это уже вопрос финансовой безопасности.

Эффективная защита в налоговом споре начинается не в суде и даже не во время проверки. Она начинается еще в момент заключения договора и оформления каждой операции. Для бизнеса это означает, что документы должны быть содержательными, а не шаблонными, а каждая операция должна иметь логический и доказательный след. Не менее важным условием является проверка контрагентов и полномочий подписантов еще до заключения соглашения.

В современных налоговых спорах мелочей больше не существует. Любая ошибка в документах может стать точкой входа для претензий налоговой и поставить под сомнение даже реальные операции. Именно поэтому качественный документооборот сегодня — это уже не бюрократия, а элемент финансовой безопасности бизнеса.

Формально право может быть на стороне плательщика. Но на практике решающим становится способность бизнеса построить целостную и убедительную историю каждой операции от договора до последнего подтверждающего документа.