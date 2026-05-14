Курс валют на четверг: евро в банках подешевел на 15 копеек

В четверг, 14 мая, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро в покупке подешевел на 15 копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,72−44,20 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,82−43,90, евро — 51,60−51,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,95−43,98 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,50−51,52 грн/евро.

