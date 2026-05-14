Биткоин-ETF потеряли более $635 млн за сутки, аналитики заметили признаки оживления рынка альткоинов: что нового

Биткоин-ETF потеряли более $635 млн в сутки

Американский рынок спотовых биткоин-ETF пережил самую масштабную распродажу за последние 3,5 месяца. В среду, 13 мая, инвесторы вывели из криптофондов суммарно $635,23 млн. Больший суточный отток капитала фиксировали только в конце января этого года, когда рынок потерял более $903 млн.

В этот раз негативная динамика затронула даже лидеров рынка, обычно демонстрировавших устойчивость:

IBIT (BlackRock): антирекорд дня — минус $284,69 млн.

ARKB (21Shares): потерял $177,1 млн.

FBTC (Fidelity): отток составил $133,22 млн.

Меньшие потери зафиксировали фонды BITB ($35,4 млн) и BRRR ($4,82 млн).

Остальные фонды завершили торговую сессию с нулевым результатом, что свидетельствует о выжидательной позиции части крупных игроков.

Рынок второй по капитализации криптовалюты также оказался под давлением. Совокупный чистый отток из Ethereum -ETF составил $36,3 млн. Основной удар пришелся на фонды ETHA от BlackRock (-$21,1 млн) и FETH от Fidelity (-$14,04 млн).

Токены OpenAI и Anthropic обрушились из-за запрета неавторизованной торговли

Рынок предпубличных активов (Pre-IPO) содрогнулся после официальных предупреждений от лидеров отрасли искусственного интеллекта. Компания OpenAI и Anthropic выступили против «неавторизованной торговли» своими акциями, что привело к стремительному падению связанных с ними цифровых токенов.

В среду, 13 мая, на платформе PreStocks был зафиксирован настоящий обвал: токены, отражающие акции OpenAI, обесценились на 39,1%. Активы, относящиеся к Anthropic, потеряли 32,9% стоимости.

Обе компании остаются частными и только готовятся к выходу на биржу (IPO). Однако трейдеры использовали специальные прокси-решения, например PreStocks, чтобы торговать токенизированными версиями их бумаг в соотношении 1:1 через специальные структуры (SPV).

В отличие от классических токенизированных акций Nasdaq эти активы не предоставляют инвесторам никаких реальных прав: ни участия в собрании акционеров, ни влияния на управленческие решения. Жесткая позиция компаний по таким «серым» схемам поставила под сомнение легальность и будущую конвертацию этих токенов в реальные акции после IPO.

Надежда на «альтсезон»: аналитики заметили первые признаки оживления рынка после глубокого падения

После утомительной коррекции, которая «срезала» капитализацию многих проектов более чем на 50%, сектор альтоинов начал подавать сигналы к восстановлению. Эксперты считают, что, несмотря на геополитическое давление, на рынке формируется база для будущего роста.

Аналитик CryptoQuant под псевдонимом Darkfost указывает на существенное улучшение технической картины:

Возврат к тренду: доля альтокинов на Binance, торгующихся выше своей 200-дневной скользящей средней (200 DMA), подскочила до 21%. Для сравнения, в феврале этот показатель был критически низким — всего 2%.

Проблема перенасыщения: общее количество альтоинов в мире достигло 51 млн. Львиная доля новых токенов сосредоточена в экосистемах Solana (46%), Base (36%) и BNB Smart Chain (10%).

Darkfost считает, что мы входим в фазу раннего накопления, хотя ограниченная ликвидность пока не дает начаться стойкому ралли.

Амбасадор AGNT Hub, известный как Safwan, отмечает, что текущая структура рынка копирует поведение активов перед циклами 2020 и 2023 годов. Пока индекс альтсезона замер на отметке 35, а доминирование Биткоина остается высоким — около 60%.

Ключевые факторы подготовки к ротации капитала:

Стабильная консолидация Биткоина в районе $80 000.

Активное накопление среднекапитализированных монет «умными деньгами» (Smart Money).

Падение торговых объемов, что часто предшествует резкому движению цены.

Экспансия Hyperliquid на Nasdaq: 21Shares опередила конкурентов, запустив первый фонд на базе токена HYPE

Компания 21Shares вывела на биржу Nasdaq первый в своем роде спотовый ETF на базе токена Hyperliquid (HYPE). Новый инструмент под тикером THYP позволяет институциональным инвесторам зарабатывать на динамике актива без необходимости прямого владения им. Особенностью фонда является механизм распределения вознаграждений за стэйкинг среди владельцев акций.

Помимо основного фонда, компания предложила агрессивный инструмент для трейдеров — 2x Long HYPE ETF (TXXH), что дает двойное плечо на изменение цены токена.

Первый торговый день продемонстрировал умеренный, но уверенный интерес. Общий объем сделок с THYP составил $1,8 млн.

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт оценил этот старт как «очень солидный», учитывая, что Hyperliquid пока является нишевым продуктом по сравнению с гигантами рынка. Спотовые ETF на базе Solana и XRP в свои дебютные дни привлекали гораздо больше — около $57−58 млн.

21Shares удалось стать первопроходцем в США, однако конкуренты уже наступают на пять. Bitwise уже запустила аналогичный продукт (ETP) на немецком Deutsche Börse, а Grayscale официально подтвердила планы по созданию собственного инструмента на базе HYPE.