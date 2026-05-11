Нацкомиссия обновляет правила обращения муниципальных облигаций: что изменится

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании одобрила проект решения «Об утверждении Положения о порядке эмиссии облигаций внутренних местных ссуд и их обращения», которым обновляются правила эмиссии и обращения муниципальных облигаций. Об этом говорится в сообщении Комиссии.

Что изменится

Проект приводит правила и уточняет, какие органы могут принимать решение о выпуске городских облигаций. Речь идет о Верховной Раде Автономной Республики Крым, областных, городских, поселковых и сельских советах.

Также расширяются возможности общин привлекать денежные средства через рынки капитала. Предусмотрены два варианта выпуска муниципальных облигаций:

по одному проспекту эмиссии — это позволит общине в рамках одного выпуска привлечь весь запланированный объем финансирования в течение бюджетного года;

через механизм базового проспекта и отдельных выпусков в пределах утвержденных параметров — в таком случае местные советы смогут в течение года осуществлять несколько выпусков облигаций без оформления нового проспекта эмиссии для каждого выпуска в зависимости от потребностей общества.

При этом сокращен срок рассмотрения документов в НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до 7 рабочих дней.

Обсуждение продлится 20 рабочих дней с момента публикации документа. Полный текст обновленного Положения доступен по ссылке.