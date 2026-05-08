Названы самые популярные новые авто среди украинцев и бизнеса в апреле

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили около 6,2 тысяч новых легковых автомобилей. По данным ассоциации Укравтопром, 66% всех новых легковых автомобилей приобрели частные клиенты, тогда как 34% продаж пришлось на юридических лиц.

По сравнению с апрелем прошлого года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте снизились на 1%, тогда как в корпоративном секторе, напротив, выросли на 13%.

Топ-5 предпочтений частных покупателей

Среди частных покупателей наибольшей популярностью пользовались следующие модели:

Toyota RAV4 — 291 авто;

Hyundai Tucson — 179 авто;

BMW 3 Series — 139 авто;

Renault Duster — 130 авто;

Mazda CX-5 — 124 авто.

Топ-5 выбора корпоративного сектора (бизнес)

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster — 449 авто;

Skoda Kodiaq — 67 авто;

Toyota RAV4 — 66 авто;

Volkswagen Touareg — 62 авто;

Citroen C-Elysee — 51 авто.

