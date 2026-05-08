В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили около 6,2 тысяч новых легковых автомобилей. По данным ассоциации Укравтопром, 66% всех новых легковых автомобилей приобрели частные клиенты, тогда как 34% продаж пришлось на юридических лиц.
Названы самые популярные новые авто среди украинцев и бизнеса в апреле
По сравнению с апрелем прошлого года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте снизились на 1%, тогда как в корпоративном секторе, напротив, выросли на 13%.
Топ-5 предпочтений частных покупателей
Среди частных покупателей наибольшей популярностью пользовались следующие модели:
- Toyota RAV4 — 291 авто;
- Hyundai Tucson — 179 авто;
- BMW 3 Series — 139 авто;
- Renault Duster — 130 авто;
- Mazda CX-5 — 124 авто.
Топ-5 выбора корпоративного сектора (бизнес)
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster — 449 авто;
- Skoda Kodiaq — 67 авто;
- Toyota RAV4 — 66 авто;
- Volkswagen Touareg — 62 авто;
- Citroen C-Elysee — 51 авто.
Источник: Минфин
