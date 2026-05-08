НБУ потребует компенсации после задержания инкассаторов Ощадбанка в Венгрии — Пышный

Украина не считает завершенной ситуацию с задержанием инкассаторов Ощадбанка и изъятием средств и ценностей в Венгрии, несмотря на их возвращение. Киев планирует добиваться компенсации за нанесенный ущерб и проведение полного расследования инцидента. Об этом в комментарии «Европейской правде» заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Глава НБУ приветствовал решение венгерской стороны вернуть захваченные средства и ценности, однако подчеркнул, что действия в отношении украинских инкассаторов были незаконными и должны получить надлежащую правовую оценку.

«Вместе со Ощадбанком и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и способствовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за нанесенный физический и моральный ущерб имуществу и работникам Ощадбанка», — заявил Пышный.

По его словам, первым направлением работы станут юридические действия со стороны банка и советников. Они сосредоточятся на возмещении ущерба, а также на отмене ограничений, примененных к украинской стороне на территории ЕС.

Вторым направлением станет сотрудничество НБУ с европейскими институтами и профильными органами, в частности, с Европейской комиссией и Европейским центральным банком.

Пышный подчеркнул, что Нацбанк продолжает коммуникацию с международными партнерами и рассчитывает на полное восстановление нарушенных прав и компенсацию нанесенного ущерба. Он также сообщил, что украинскую позицию уже поддержала президент ЕЦБ Кристин Лагард.

«Мы уже получили поддержку нашей публичной позиции: глава Европейского центробанка Кристин Лагард разделяет наши аргументы и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты. Эта оценка побуждает нас продолжить работу, получить надлежащую оценку и принять адекватные меры реагирования во избежание таких инцидентов в будущем в целом», — отметил глава Нацбанка.

Пышный добавил, что Украина намерена добиться надлежащей оценки ситуации и принять меры, позволяющие избежать подобных случаев в будущем и минимизировать риски для финансовой стабильности Украины и ЕС.

Напомним

«Минфин» писал, что 6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула в полном объеме средства и ценности Ощадбанка, которые были задержаны в марте этого года.

Детали извлечения банковского груза

Конфликт возник 5 марта, когда правоохранители соседней страны остановили два автомобиля инкассации Ощадбанка. Транспорт выполнял рейс между австрийским отделением Raiffeisen Bank и Украиной, перевозя значительные объемы наличных денег: 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также девять килограммов золота. Груз сопровождали семь сотрудников банка.

Впоследствии власти Венгрии освободили задержанных инкассаторов и вернули транспортные средства, однако отказались отдавать сами ценности. Согласно специальному правительственному постановлению, изъятые средства и золото будут храниться под контролем Будапешта по меньшей мере в течение 60 дней.

Обвинения и логистические последствия

Свои действия венгерская сторона сначала объясняла подозрениями в отмывании денег, а позже выдвинула версию о том, что наличные якобы предназначались для связи с «украинской военной мафией». Со своей стороны Ощадбанк категорически отверг все обвинения, подчеркнув, что транспортировка происходила в строгом соответствии с международными правилами и таможенными процедурами Европейского Союза.

Этот инцидент напрямую связан с изменением логистики после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Из-за закрытия авиасообщения украинские банки лишились возможности доставлять валюту самолетами в аэропорт «Борисполь» и были вынуждены перейти на наземный транспорт. Большинство маршрутов из Европы пролегают именно из Австрии транзитом через Венгрию. В результате мартовских событий государственный банк полностью приостановил завоз наличных на территорию Украины.