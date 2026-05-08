Продажи электромобилей Tesla китайского производства подскочили на 36%

Продажи электромобилей Tesla, произведенных в Китае, в апреле выросли на 36% в годовом исчислении. Для компании это уже шестой месяц подряд с положительной динамикой на фоне жесткой конкуренции со стороны более дешевых китайских производителей. Об этом сообщает Reuters.

Поставки моделей Model 3 и Model Y, изготовленных на заводе Tesla в Шанхай, включая экспорт в Европу и другие рынки, составляли 79 478 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные China Passenger Car Association.

По сравнению с мартом этого года показатель снизился на 7,2%, однако превысил уровень апреля 2025 года.

Это свидетельствует о постепенной стабилизации позиций Tesla на двух ключевых рынках вне США после длительного периода потери доли рынка. В то же время, восстановление компании могут сдерживать регуляторные задержки с запуском системы автопилота Full Self-Driving (FSD), а также усиление конкуренции со стороны новых китайских электромобилей.

В апреле продажи Tesla также продолжили восстанавливаться на ряде европейских рынков, в частности Швеция, Франция и Дания. Дополнительным фактором стала более высокая заинтересованность электромобилями на фоне скачка цен на нефть из-за конфликта между США и Ираном.

Впрочем, Tesla и дальше сталкивается с регуляторными трудностями. Компания до сих пор не получила полного разрешения на использование FSD в Китае — технологии, особенно высокого спроса среди местных покупателей.

Финансовый директор Tesla Вайбгав Танеджа в апреле заявил, что компания ожидает получить полное одобрение FSD в Китае только в третьем квартале, хотя поначалу рассчитывала сделать это еще в первом квартале.

Стратегия защиты

Текущее возобновление продаж происходит после сложного периода для Tesla. В 2025 году компания потеряла почти половину своей доли европейского рынка. В то же время, автопроизводитель пытается усилить свои позиции в борьбе с китайскими конкурентами. Tesla работает над более дешевым компактным SUV, который планируют производить именно в Китае.