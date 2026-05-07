К закрытию межбанка в четверг, 7 мая, курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 4 копейки в покупке и продаже.
Доллар на межбанке подешевел, евро подорожал
|
Открытие 7 мая
|
Закрытие 7 мая
|
Изменения
|
43,86/43,89
|
43,81/43,84
|
5/5
|
51,53/51,55
|
51,57/51,59
|
4/4
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,57−44,05 грн. Евро покупают за 51,32 грн, а продают за 51,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,77−43,82, евро — 51,55−51,67 грн.
Источник: Минфин
Комментарии