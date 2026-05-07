7 мая 2026, 18:52 Читати українською

Электромобили могут влиять на здоровье водителей: что выяснили учёные

Переход на электромобили меняет поведение водителей во время дальних поездок и может иметь неожиданные последствия для здоровья. Исследование, проведенное в Германии, показало, что из-за необходимости более длительных остановок во время зарядки водители чаще перекусывают, причем нередко не самыми полезными продуктами, пишет mmr.

Что показал опрос

Опрос института Civey среди тысячи владельцев электрокаров зафиксировал четкую тенденцию: более половины респондентов во время зарядки едят или покупают снеки, сладости и напитки. Это явление стало настолько распространенным, что его даже описали отдельным термином, связанным с набором веса во время зарядки.

В то же время не все используют это время для еды. Около трети водителей делают покупки, еще 25% отдыхают или даже дремают. Наименее популярным занятием оказалась физическая активность — лишь 6% опрошенных выходят на прогулку или разминку во время ожидания.

Одной из причин такого поведения является расположение зарядных станций. Их часто устанавливают рядом с заведениями быстрого питания или крупными магазинами. Некоторые сети быстрого питания даже специально оборудуют зарядки на своих парковках, чтобы привлечь клиентов.

Кроме того, многие станции не имеют базовых удобств — навесов, скамеек или туалетов, что заставляет водителей искать комфорт в ближайших заведениях.

Исследование также показало разницу в восприятии времени зарядки. Среди владельцев электромобилей 86% считают 20-минутную паузу приемлемой, если она дает запас хода около 200 км, а каждый третий готов ждать до получаса.

В то же время среди водителей автомобилей с ДВС 43% называют предельным временем ожидания всего 10 минут.

Эксперты по питанию предупреждают, что привычка перекусывать во время остановок может негативно влиять на концентрацию. Тяжелая и жирная пища нагружает организм и вызывает усталость за рулем. Вместо этого они советуют планировать легкие приемы пищи перед поездкой и выбирать полезные перекусы во время остановок.

Роман Мирончук
