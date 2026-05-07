НБУ установил курсы валют на 8 мая: доллар и евро подешевели

Национальный банк определил новые курсы валют на пятницу, 8 мая. Доллар подешевел на 5 копеек, а евро — на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,80 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в четверг (43,85 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на пятницу был установлен на отметке — 51,54 грн, что на 7 копеек меньше, чем в четверг (51,61 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

