По состоянию на четверг, 7 мая ситуация на украинских АЗС демонстрирует разнонаправленную динамику. За последние сутки наблюдается небольшой рост стоимости стандартных марок бензина и дизеля, тогда как премиальный сегмент подешевел. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 7 мая: бензин А-95 продолжает дорожать, тогда как «премиум» теряет в цене
Динамика цен в сутки
- Бензин А-95: Популярная пятерка продолжает демонстрировать восходящий тренд. Цена выросла на 14 копеек и теперь в среднем составляет 73,35 грн/литр.
- Бензин А-95 премиум: Этот вид горючего стал единственным, что существенно снизилось в цене. Стоимость упала на 30 копеек, остановившись на отметке 77,08 грн. за литр.
- Бензин А-92: Также зафиксировано незначительное удорожание на 7 грн копеек, средняя цена на заправках — 67,22 грн за литр.
- Дизельное горючее: Стоимость дизеля почти не изменилась, добавив символические 4 копейки. Средняя цена составляет 88,91 грн/литр.
- Автомобильный газ: Цена на голубое топливо осталась стабильной на уровне 48,45 грн за литр (за сутки цена не изменилась).
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
