7 мая 2026, 13:32

Региональная миграция 2016-2025: что заставляет брокеров менять рынки

Как менялись приоритеты брокеров за последнее десятилетие? Какие факторы определяли географию роста и какие сценарии становятся базовыми в 2026 году? В 2016—2025 годах индустрия онлайн-трейдинга пережила несколько волн региональной миграции. Компании последовательно смещали фокус с одного рынка на другой — не из-за моды, а под влиянием ужесточения регулирования, санкций, инфляции и технологических изменений. География бизнеса менялась вместе с правилами игры.

Как менялись приоритеты брокеров за последнее десятилетие?

В 2016—2017 годах главным направлением роста для международных брокеров была Юго-Восточная Азия — там был высокий интерес к маржинальной торговле, а средний депозит составлял 800−1,500 USD. В 2018 году Европа ужесточила правила игры: ограничения ESMA снизили доходность локального рынка, и компании начали активнее искать возможности в других странах. Но одновременно Китай усилил контроль за трансграничными сервисами, поэтому и Азия стала менее предсказуемой. Как отмечают аналитики XFINE, именно тогда брокеры поняли, что опираться только на один регион рискованно. В 2019 году внимание сместилось в Латинскую Америку — прежде всего в Бразилию и Мексику, где средний первый депозит находился в диапазоне 300−700 USD.

Пандемия Covid 2020 года резко увеличила число розничных инвесторов по всему миру. По данным Reuters, торговая активность во многих странах достигла рекордных уровней. В 2021 году дополнительный импульс дал криптовалютный бум — Турция, Нигерия и Ближний Восток показали всплеск интереса к цифровым активам. Как писал Bloomberg, в экономиках с высокой инфляцией люди чаще выходят на финансовые рынки, чтобы защитить свои сбережения. В XFINE отмечают, что именно тогда мультиактивная торговля стала нормой для отрасли.

В 2022—2023 годах рынок снова начал перестраиваться. В ряде стран усилилось регулирование и компании стали внимательнее выбирать направления роста. Одновременно вырос интерес к Африке и региону MENA. В странах Африки средний депозит часто составлял 100−400 USD, тогда как в ОАЭ и Саудовской Аравии он нередко превышал 2,000 USD.

Отдельной траекторией развивался рынок бывшего СССР — России, Украины и стран Центральной Азии. До 2022 года Россия оставалась одним из крупнейших источников розничного трафика для международных брокеров. Высокая финансовая грамотность активной аудитории, интерес к валютным парам и золоту, а также относительно крупный средний депозит — часто 1,000−3,000 USD у активных трейдеров — делали регион привлекательным с точки зрения оборота и маржинальности.

Однако регуляторное ужесточение внутри России, а затем геополитические события, начавшиеся в 2022 году, кардинально изменили ландшафт. Ограничения на трансграничные переводы, санкционные режимы и блокировка ряда международных сервисов усложнили операционную модель для глобальных брендов. Многие компании были вынуждены пересмотреть присутствие, изменить юридическую структуру или полностью выйти из сегмента. Это привело к перераспределению клиентских потоков — часть аудитории перешла к локальным провайдерам, часть переместилась в криптовалютную экосистему.

Украинский рынок развивался иначе. До 2022 года он демонстрировал умеренный, но стабильный рост, с преобладанием небольших депозитов в диапазоне 200−800 USD и высокой долей краткосрочной торговли. Военные события резко сократили платежную доступность и потребительскую активность, однако интерес к онлайн-инструментам полностью не исчез. В условиях ограниченной банковской инфраструктуры часть трейдеров перешла на альтернативные каналы расчетов, включая цифровые активы. Это создало специфическую модель спроса — с меньшим средним чеком, но сохранением интереса к волатильным инструментам.

Центральная Азия, напротив, с 2022 года стала одним из наиболее динамичных субрегионов СНГ. Казахстан усилил позиции как финансовый хаб и благодаря относительно либеральному подходу к финтех-проектам. Узбекистан продемонстрировал рост интереса к инвестиционным продуктам на фоне цифровизации банковского сектора и активного проникновения мобильных платежей. Средний первый депозит здесь чаще находился в диапазоне 100−300 USD, однако молодая демографическая структура и растущая цифровая грамотность сформировали долгосрочный потенциал.

К 2024−2025 годам стало ясно, что ставка на один «горячий» рынок больше не приносит прежнего эффекта. Конкуренция выросла, привлекать клиентов стало дороже, а требования регуляторов — строже. Брокерам пришлось распределять присутствие между разными странами, чтобы не зависеть от ситуации в одном регионе. По оценке аналитиков XFINE, сегодня устойчивость бизнеса определяется не громкими рекламными кампаниями, а надежной технологической базой, понятной юридической структурой и умением работать в разных регуляторных условиях. Рынок стал сложнее и взрослее, и выигрывают те компании, которые строят долгосрочную стратегию сразу в нескольких регионах, а не пытаются быстро заработать на одном временном всплеске интереса.

Аналитический отдел XFINE

