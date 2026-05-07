Земельный банк планирует выпускать облигации, обеспеченные субарендой госземли

Государственный земельный банк планирует выпускать облигации, обеспечением которых будет выступать будущий доход от субаренды государственной земли. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Наталуха.

Планы Фонда

«В собственности государства есть сотни тысяч гектаров. Они частично или полностью переданы в долгосрочную субаренду после прозрачного процесса аукциона. У нас есть идея, как привязать эти тысячи гектаров к таким финансовым инструментам, как государственные облигации», — сказал он.

Поскольку договоры субаренды заключаются на длительный срок — до 14 лет и более, этот доход является стабильным и прогнозируемым, что делает такие облигации надежным финансовым инструментом.

Сейчас, при рыночной ставке аренды в 20 000 грн за гектар в год, общий доход государства от земельного банка может достигать 16 млрд грн ежегодно. Выпуск облигаций позволит масштабировать эти доходы и привлечь их сразу, не дожидаясь годами ежегодных выплат.

Как они потом будут использоваться, Наталуха отказался говорить.

«Пока подробности — не для прессы», — сказал он.

Он подчеркнул, что для наивысшей эффективности такого инструмента следует передать в прозрачную аренду максимально большой пул государственной земли.