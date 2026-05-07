українська
7 мая 2026, 14:22 Читати українською

Земельный банк планирует выпускать облигации, обеспеченные субарендой госземли

Государственный земельный банк планирует выпускать облигации, обеспечением которых будет выступать будущий доход от субаренды государственной земли. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Наталуха.

Государственный земельный банк планирует выпускать облигации, обеспечением которых будет выступать будущий доход от субаренды государственной земли.

Планы Фонда

«В собственности государства есть сотни тысяч гектаров. Они частично или полностью переданы в долгосрочную субаренду после прозрачного процесса аукциона. У нас есть идея, как привязать эти тысячи гектаров к таким финансовым инструментам, как государственные облигации», — сказал он.

Поскольку договоры субаренды заключаются на длительный срок — до 14 лет и более, этот доход является стабильным и прогнозируемым, что делает такие облигации надежным финансовым инструментом.

Сейчас, при рыночной ставке аренды в 20 000 грн за гектар в год, общий доход государства от земельного банка может достигать 16 млрд грн ежегодно. Выпуск облигаций позволит масштабировать эти доходы и привлечь их сразу, не дожидаясь годами ежегодных выплат.

Как они потом будут использоваться, Наталуха отказался говорить.

«Пока подробности — не для прессы», — сказал он.

Он подчеркнул, что для наивысшей эффективности такого инструмента следует передать в прозрачную аренду максимально большой пул государственной земли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
