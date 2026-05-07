На рынке появились новые SCAM-проекты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает информировать инвесторов о сомнительных инвестиционных проектах — список пополнился двумя новыми: Cronika и Trading Time, говорится в сообщении Комиссии.

Сколько сомнительных проектов?

На сегодняшний день общее количество сомнительных проектов 468. Все они имеют признаки нарушения законодательства или возможного мошенничества.

Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном вебпортале НКЦБФР в разделе «Защита прав инвесторов».