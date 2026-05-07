7 мая 2026, 13:16

Сколько можно заработать на депозите в гривне: прогноз банкира

После сохранения учетной ставки и других монетарных инструментов, в частности ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, средние ставки по гривневым вкладам для физических лиц в мае останутся в диапазоне 13−14,5% годовых. Об этом рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка».

Какая доходность депозитов

В частности, по мнению эксперта, средняя доходность ультракоротких депозитов сроком 3−6 месяцев составит около 13% годовых.

По вкладам на 6−9 месяцев средняя ставка составит до 14,5% годовых, по депозитам на 9−12 месяцев — около 14% годовых.

Вклады сроком на 1 год могут обеспечить средний доход на уровне 14,5% годовых.

По расчетам банкира, даже в случае ослабления гривны до 45 грн/$ депозиты в национальной валюте все еще могут оставаться выгодным инструментом для сохранения средств.

По состоянию на начало мая 2026 года официальный курс гривны к доллару составляет около 44 грн/$. То есть при сценарии роста курса до 45 грн/$ речь пойдет об ослаблении гривны примерно на 2,3% от текущего уровня. Зато полугодовой гривневый депозит по средней ставке 14,5% годовых даже после уплаты налогов может дать вкладчику доход, который перекроет такое курсовое ослабление.

Дмитрий Замотаев приводит простой расчет: если условные 100 тыс. грн разместить на депозит на 6 месяцев под среднюю ставку 14,5% годовых, то начисленный доход за полгода составит 7250 грн. После уплаты налогов с процентного дохода — в общей сложности 23% — вкладчик получит на руки 5582,5 грн чистого дохода, а общая сумма в конце срока депозита составит 105 582,5 грн.

Для сравнения: на старте по официальному курсу 44 грн/$ на 100 тыс. грн можно было бы приобрести около 2272,7 доллара. Зато после завершения депозита сумма 105 582,5 грн даже по курсу 45 грн/$ будет равна примерно 2346,3 доллара. Если же взять более широкий курсовой диапазон — 44,4−45,5 грн/$, — то в конце срока депозита эта сумма составит от около 2378 долларов до 2320,5 доллара. То есть в обоих сценариях это больше, чем условная валютная сумма, которую можно было бы приобрести на старте.

По его мнению, в ближайшее время наиболее сбалансированными для вкладчиков останутся гривневые депозиты на срок от 6 до 9 месяцев.

Именно такие вклады, по его словам, позволяют получить достаточно высокий доход за умеренный срок размещения средств. Кроме того, банки и в дальнейшем могут активнее использовать специальные предложения для новых клиентов — в частности стартовые бонусы, которые в среднем способны добавить к базовой ставке еще 0,5−1 п.п.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

kadaad1988
kadaad1988
7 мая 2026, 13:25
Если положить пару миллионов, то немного можно будет заработать, вот только проблема в том, положить можно, а потом можно не снять… Проходили.
BigBend
BigBend
7 мая 2026, 13:44
Так, проходили, комуністи вкрали гроші у жителів СРСР. Русня/червнонморді тільки так і вміють.
JWT
JWT
7 мая 2026, 13:34
> Скільки можна заробити на депозиті у гривні

(мінус) 8−10% відсотків в залежності від того як просяде курс
