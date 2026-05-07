Программа «Власна справа» с 1 сентября 2026 года будет работать по-новому

Правительство обновило программу «Власна справа». С 1 сентября 2026 года программа будет работать по новой модели. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что изменится в программе

Это полный цикл поддержки как для тех, кто только планирует открыть собственное дело, так и для уже работающих предпринимателей:

на старт бизнеса — от 100 до 300 тысяч грн (с возможностью увеличения до 500 тысяч грн);

на масштабирование — от 500 тысяч до 1,5 млн грн (с возможностью увеличения до 2,5 млн грн).

От чего зависит размер гранта

Размер гранта зависит от количества созданных рабочих мест, региона, отрасли и категории заявителя. Средства можно направить на оборудование, аренду и ремонт помещения, цифровизацию, маркетинг, расширение команды и развитие производства.

«В этом году мы расширили возможности программы для участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны и их семей, а также семей погибших Защитников и Защитниц — увеличили микрогранты до 300−500 тысяч грн в зависимости от количества рабочих мест, для молодежи — до 200 тысяч грн на старт бизнеса, — отметила глава правительства. — Работаем над тем, чтобы возможности открыть собственный бизнес были доступны в общинах по всей стране».

Как подать заявку

Подать заявку можно через портал Дія.