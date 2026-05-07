7 мая 2026, 12:33 Читати українською

Нефть резко падает на фоне надежд на мирное соглашение на Ближнем Востоке

Цены на нефть продолжили падение в четверг, 7 мая, снизившись более чем на 2% на фоне надежд на мирное соглашение, которое может привести к постепенному открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 10.32 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $2,16 (2,13%) до $99,11 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $2 (2,1%) до $93,08.

Оба индекса упали более чем на 7% в среду, достигнув двухнедельного минимума на фоне оптимизма по поводу возможного завершения войны на Ближнем Востоке.

В сообщении саудовского информационного агентства «Аль-Арабия» в четверг говорится о достигнутой договоренности по ослаблению блокады США иранских портов в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива.

Иран заявил в среду, что рассматривает мирное предложение США, которое, по словам источников, официально завершит войну, оставляя при этом нерешенными ключевые требования США по приостановке Ираном своей ядерной программы и повторному открытию Ормузского пролива.

Мнение экспертов

«С более широкой точки зрения, нефтяные рынки уже более двух месяцев застряли между дипломатией и дестабилизацией, а эмоции инвесторов почти каждый день манипулируют заголовками», — сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

По ее словам, в случае достижения полноценного соглашения цены на нефть могут резко рухнуть, поскольку геополитическая премия быстро исчезнет с рынка. В то же время, любые новые атаки на нефтяную инфраструктуру или дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке могут снова спровоцировать стремительный скачок цен на нефть.

Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент призвал Китай активизировать свои дипломатические усилия, чтобы убедить Иран открыть Ормузский пролив для международного судоходства, добавив, что президент Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин обсудят этот вопрос на встрече на следующей неделе.

«Хотя мирные переговоры, вероятно, будут продолжаться как минимум до саммита США и Китая на следующей неделе, дальнейшие перспективы остаются неопределенными», — заявил Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
