Курс валют на четверг: доллар в банках подешевел, евро подорожал

В четверг, 7 мая, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился в покупке и снизился на 2 копейки в продаже. Евро в покупке подорожал на 1 копейку, а в покупке подешевел на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,60−44,09 грн. Евро покупают за 51,27 грн, а продают за 51,92 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,80−43,80, евро — 51,56−51,67 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,86−43,89 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,53−51,55 грн/евро.

