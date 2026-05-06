НБУ ответил на обвинения в бездействии касательно Сенс Банка

Национальный банк Украины обнародовал развернутую позицию по деятельности национализированного Сенс Банка и резонансных обсуждений фигурантов «пленок Миндича». Регулятор назвал манипулятивными заявления о бездействии НБУ и предупредил, что сомнения в законности национализации угрожают государственным интересам.

Национализация Сенс Банка

Основания национализации Сенс Банка были четко озвучены во время объявления этого решения — угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков или других кредиторов банка из-за наложения санкций на акционеров.

Из-за применения санкций к владельцам существенного участия банка они были неспособны выполнять свои обязательства по поддержанию постоянного уровня капитала, достаточного для соблюдения нормативных значений, установленных Национальным банком, и принятия своевременных мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

НБУ напомнил, что такие риски оказали негативное влияние на деятельность Сенс Банка. В частности, из-за ухудшения платежной дисциплины заемщиков его регулятивный капитал за период с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, в то же время у других системно важных банков он в целом увеличился на 29%.

«Обстоятельства, которые рассматриваются ВСК ВРУ никоим образом не могут быть связаны с национализацией Сенс Банка. Ошибочные суждения и опасные домыслы, прозвучавшие от некоторых участников ВСК ВРУ, не только ставят под сомнение институциональную независимость Национального банка, но и создают угрозы национальным интересам Украины, создавая законность международном арбитраже», — заявил регулятор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и особо выделил «Сенс Банк». Он подчеркнул, что банк должен быть приватизирован уже в этом году.

Роль НБУ в процедуре назначения членов наблюдательного совета Сенс Банка

В Нацбанке объяснили, что поиск и отбор независимых директоров производится по конкурсной процедуре, определенной Кабинетом Министров Украины, с четким распределением полномочий. Этим занимаются номинационный комитет Кабинета Министров Украины и избранная по конкурсу рекрутинговая компания. К процессу поиска и отбора кандидатов НБУ не вовлечен.

После назначения кандидатов правительством Национальный банк проверяет их на соответствие квалификационным требованиям, в том числе их профессиональную пригодность, деловую репутацию и независимость. На этом этапе привлекаются Служба безопасности Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, другие органы и иностранные партнеры (при необходимости).

Для оценки коллективной пригодности наблюдательного совета Сенс Банка Национальный банк обращался в Министерство финансов Украины с запросом на получение матрицы компетенций наблюдательного совета Сенс Банка и профиля кандидатов, где указана сфера ответственности каждого отдельного независимого директора. К моменту согласования все кандидаты отвечали установленным критериям; оснований для отказа не было, за исключением одного кандидата, документы по которому были возвращены в сентябре 2025 года.

Ключевое — соответствие этим требованиям должно быть постоянным. В настоящее время с учетом выявленной информации идет оценка соответствия наблюдательного совета Сенс Банку этим требованиям, по результатам которой регулятор будет реагировать на обоснованные сомнения относительно такого несоответствия в порядке, предусмотренном законодательством. Национальный банк инициирует проведение мониторинга соответствия критериям независимости председателя наблюдательного совета Николая Гладышенко.

«Кроме того, отмечаем, что высокие стандарты корпоративного управления, которых должен неукоснительно соблюдать любой банк, в сочетании с требованиями украинского законодательства формируют обоснованное ожидание, что член наблюдательного совета в случае возникновения сомнений относительно его соответствия установленным критериям способен добровольно отстраниться от выполнения своих полномочий или сделает это для проверки. обстоятельств», — объяснили в НБУ.

Надзорные действия в Сенс Банке

Учитывая важность банка для системы, а также потенциальные риски неправомерных действий предыдущих владельцев и менеджмента, в течение всего периода после национализации Национальный банк осуществлял усиленный надзор за Сенс Банком.

Национальный банк провел три инспекционные проверки Сенс Банка по вопросам банковского законодательства, одна из которых касалась оценки качества активов, две другие — контроля выполнения предоставленных им рекомендаций. Также Нацбанк провел многочисленные углубленные безвыездные изучения по вопросам корпоративного кредитования, ценообразования в трансакционном бизнесе, внутреннего контроля в сенситивных операционных процессах, провел проверки по вопросам финансового мониторинга.

По их результатам НБУ применял к Сенс Банку меры влияния, о чем сообщал публично, а также обращался с результатами наблюдательных выводов в правление, наблюдательный совет банка. Также в период 2023—2026 годов Национальный банк направил 13 обращений в правоохранительные органы и Государственную налоговую службу Украины, а также четыре письма Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Результатом усиленного надзора со стороны Национального банка явилось, в частности, выявление признаков наличия в прошлом скрытой параллельной структуры управления Банком представителями бывших подсанкционных собственников.

По результатам проверки Сенс Банк заказал проведение независимого анализа выявленных секретных протоколов у юридической компании с последующим проведением forensic-проверки с привлечением авторитетной специализированной компании.

По данным отчетов, исследовано функционирование органов управления Сенс Банка за период с 2012 года по 2022 год. Этот период работы характеризовался, в частности, практикой двойного протоколирования решений коллегиальных органов «Сенс Банка» путем оформления скрытых протоколов; параллельным существованием скрытых внутренних документов, составов комитетов наблюдательного совета, неофициальных органов управления, в которых находились собственные бюджеты, и «теневых руководителей» Сенс Банка; принятием скрытых решений по операциям с подозрительными лицами по улучшению показателей деятельности банка.

На основе полученной информации НБУ предпринял следующие шаги:

исследовал выявленные нарушения прошлых периодов, которые, в частности, указывают на существенное фальсификацию отчетности Сенс Банка, масштабные операции с связанными лицами, недостаток капитала, который должен был пополниться бывшими собственниками, а также возможное нанесение ущерба Сенс Банку и нарушение санкционного законодательства;

инициировал мониторинг деловой репутации представителей руководства Сенс Банка, непосредственно участвовавших в таких коллегиальных органах. На сегодняшний день уже принято решение о начале административного производства с целью оценки соответствия квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка, относительно СЕО банка Алексея Ступака.

Обвинения в бездействии

«Озвученные председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым обвинения в адрес Национального банка в «молчаливом согласии» и отсутствии мер влияния по Сенс Банку, благодаря которым вроде бы стало возможным создание «организованной преступной группы, которая использует должности в банке для обслуживания нелегальных безосновательными», — отметили в Нацбанке.

По словам НБУ, обвинения направлены на дискредитацию деятельности регулятора и противоречат имеющимся фактам. А именно:

общее количество проверок банков в 2022—2026 годах, проведенных Национальным банком только по вопросам финансового мониторинга, составило 261, небанковских учреждений — 447;

за период с 2022 года до конца І квартала 2026 года Национальный банк применил более 1,6 млрд грн штрафных санкций за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности, в банки — 1,182 млрд грн, в небанковские финансовые учреждения — 475 млн грн;

по проверкам банков и небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга при предоставлении ими услуг по электронной коммерции отмечаем, что в результате Национальный банк отозвал лицензии двум банкам и двум небанковским учреждениям. На 11 банков были наложены штрафы на общую сумму 527,1 млн грн, на 18 небанковских учреждений — на общую сумму 239,6 млн грн;

в течение последних четырех лет было проведено пять проверок Сенс Банка в части соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга (выездные/безвыездные), на банк были дважды наложены штрафы: в 2023 году — в размере 47,7 млн грн, в 2025 году — в размере 4,1 млн грн;

дополнительно Сенс Банку были предоставлены обязательные для выполнения рекомендации с целью повышения эффективности внутрибанковской системы финансового мониторинга и рекомендации по усилению системы управления кредитными рисками.

«Итак, надзорные функции реализуются Национальным банком системно и прозрачно, с соответствующим реагированием на выявленные риски и идентичными требованиями по всем участникам системы. Национальный банк регулярно публично отчитывается об этом через свои официальные каналы коммуникаций», — подчеркнули в НБУ.

Установление тарифов на обслуживание клиентов банком

Национальный банк отрицает какое-либо влияние на формирование тарифной политики банка. Важно отметить, что тарифная политика банка как по отдельным услугам, так и по специфическим отраслям, как игорный бизнес, является предметом исключительных полномочий органов управления банка, в частности Правления, в пределах полномочий, делегированных ему наблюдательным советом и акционером Сенс Банка. Национальный банк не имеет полномочий вмешиваться в операционную деятельность банков.

В то же время решение по обслуживанию отдельных клиентских сегментов является вопросом реализации стратегии банка, утверждаемой наблюдательным советом по реализации задачи акционера банка. Также вопрос риск-аппетита при обслуживании отдельных сегментов, а также сбалансированность выгоды для банка по сравнению с рисками, принимаемыми банком, должен быть предметом оценки правления и наблюдательного совета в пределах их мандата.

Распределение прибыли Сенс Банка

По данным НБУ, в 2023—2024 годах прибыль Сенс Банка не распределялась. Прибыль за 2023 год равнялась 2 704 млн грн, за 2024 год — 1 761 млн грн. Доходы остаются в капитале банка и покрывают потребность в капитале, выявленную после перехода банка в собственность государства, а также по результатам проведенной оценки устойчивости.

В 2025 году прибыль в размере 3 670 млн грн была распределена следующим образом:

183 млн грн, что составляет 5 процентов от суммы прибыли Банка за 2025 год — на формирование резервного фонда Банка;

3 487 млн грн, что составляет 95 процентов — на покрытие накопленного ущерба прошлых лет.

Банк продолжает действовать в соответствии с программой докапитализации, согласно которой он оплатит дивиденды государству впервые в 2028 году.

«Национальный банк отмечает, что качество публичных институциональных дискуссий должно основываться исключительно на фактах, правовых основаниях и соблюдении установленных процедур. От этого напрямую зависит доверие к государственным решениям, особенно в условиях военного положения. Со своей стороны Национальный банк путем публикации этой официальной позиции предоставил исчерпывающие и развернутые объяснения по сути всех вопросов, НБУ.

Скандал с «пленками Миндича»

Как стало известно из новых «пленок Миндича», опубликованных УП, состав наблюдательного совета государственного Сенс Банка, назначенный 18 июня 2025 года, за месяц до этого обсуждали фигуранты дела «Мидас».

На пленках зафиксирован разговор Александра Цукермана и Василия Веселого, ставшего советником руководителя Сенс Банка после его национализации от российских владельцев в 2023 году.

Ранее собеседники УП в бизнес-кругах называли Веселого «смотрителем» от Офиса президента за Сенс Банком, где без него не принималось ни одно решение.

В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Веселый озвучил список желаемых членов наблюдательного совета банка.

Известно, что Министерство финансов Украины уже начало процедуру отбора советника по приватизации. Как говорится в комментарии «Интерфакс-Украина», руководство Сенс Банка уже предпринимает необходимые действия для подготовки к продаже.