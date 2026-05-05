«Киевстар» разрабатывает механизм «народного IPO» для украинских инвесторов

«Киевстар» ведет переговоры с НКЦБФР о размещении акций на внутреннем рынке Украины. Ключевым условием является техническая увязка между котировками на Nasdaq и локальной ценой. Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Комаров в интервью Forbes Украина.

В настоящее время акции Kyivstar Group торгуются на Nasdaq под тикером KYIV с августа 2025 года — компания стала первой украинской структурой, которая провела листинг в США.

Инвестиции и новые проекты

Внешние инвесторы положительно оценивают трансформацию «Киевстара» из телеком-оператора в цифровую компанию. Среди новых направлений — пока убыточный проект спутниковой связи Direct-to-Cell и совместная с Министерством цифровой трансформации разработка украинской национальной языковой модели. «Киевстар» получит права на использование этой модели и возможности для коммерциализации, хотя прямого бизнес-кейса на сегодняшний день нет.

Биржевая экспансия Kyivstar Group

Параллельно с работой над внутренним рынком Kyivstar Group в апреле 2026 года вместе с Swarmer и Ferrexpo вошла в состав корзины Ukraine Reconstruction ETF, котирующейся на Лондонской фондовой бирже. В феврале 2026 года материнская компания VEON провела вторичное размещение акций (SPO) Kyivstar Group на Nasdaq по цене $10,50 за акцию. Финансовые результаты за первый квартал 2026 года компания планирует обнародовать 13 мая.

Почему это важно

«Народное IPO» может впервые предоставить украинским розничным инвесторам прямой доступ к акциям крупнейшего отечественного телеком-оператора через локальный фондовый рынок, без необходимости открытия брокерского счета на международных площадках. Успех инициативы зависит от решения технического вопроса ценового арбитража между Nasdaq и локальным рынком, а также от готовности НКЦБФР утвердить соответствующий механизм.