Курс валют на вторник: доллар в банках прибавил 12 копеек

Во вторник, 5 мая, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 12 копеек в продаже. Евро в покупке потерял пять копеек, а в продаже не изменилось.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,75−44,26 грн. Евро покупают за 51,20 грн., а продают за 51,87 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,75−43,84, евро — 51,40−51,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,00−44,03 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,43−51,44 грн/евро.

