«Легкие войны» на Востоке: урок, который не выучили за тысячелетия

Читая новости о войне на Ближнем Востоке, вспоминается другой поход в эти земли, состоявшийся более 2 тысяч лет назад. Возглавил его один из самых влиятельных людей своего времени, имевший фактически неограниченные ресурсы. Однако это тот случай, когда недооценка и непонимание противника привели к катастрофе.

Марк Красс — один из самых богатых людей в истории Древнего Рима. Огромное состояние он получил благодаря конфискованному имуществу политических оппонентов, а впоследствии удачно инвестировал его в недвижимость столицы.

Деньги он использовал для наращивания политического влияния. Пик его власти пришелся на то время, когда вместе с Юлием Цезарем и Гнеем Помпеем он создал так называемый триумвират — союз самых влиятельных людей Рима, которые поддерживали карьеру друг друга. Фактически они разделили между собой всю власть в самом могущественном государстве мира.

В соответствии с их договоренностями Помпей управлял Испанией, Цезарь — завоеванной к тому времени Галлией (север современной Италии и юг Франции), а Красс получил Сирию.

На первый взгляд для Красса все складывалось хорошо, но за исключением одной небольшой детали. Он был невероятно богат и влиятелен, однако не обрёл славу выдающегося полководца.

Его коллега по триумвирату Помпей после ряда кампаний считался одним из лучших полководцев поколения. Цезарь завоевывал славу благодаря сверхуспешной кампании против еще свободной части Галлии. Единственное, чем отличился Красс, — это подавление восстания Спартака. Да и эту победу он едва вырвал у Помпея, который уже вел свои легионы на помощь.

Итак, Красс начал присматриваться, нет ли рядом с Сирией страны, которая «плохо лежит» и сама просится в руки. Его взгляд упал на Парфию — реинкарнацию некогда величественной Персидской империи, исчезнувшей после завоеваний Александра Македонского.

В Парфию входили территории современного Ирана, а также некоторые земли Ирака, Турции, Пакистана и других стран.

В Риме многие не поддерживали поход против Парфии — слишком большое и могущественное государство. Но, как писал Плутарх, Красс потерял связь с реальностью. Его планы уже не ограничивались соседней страной, он мечтал об Индии и военном походе все дальше и дальше на Восток. Предыдущие же достижения Помпея он называл не более чем «детскими забавами».

К тому времени Рим уже создал самое могущественное государство мира, покорив почти все государства вокруг Средиземного моря. Парфия на его фоне была лишь обломком Персидской империи, которую триста лет назад разгромили греки с македонянами (в настоящее время покоренные Римом). Будущую войну Красс называл «легкой и выгодной». Казалось бы, что могло пойти не так? Как оказалось, все.

Армия вторжения в Парфию была огромна — 35 тысяч легионеров и 6 тысяч всадников. И на первом этапе поход увенчался успехом. Однако парфяне почему-то решили не биться головой о стену из римских щитов и вместо этого атаковали Армению — главного союзника римлян в регионе. Армяне увязли в боях и не сумели прислать Крассу обещанную поддержку.

Несмотря на это, римляне продолжали продвигаться вглубь вражеских территорий. Вот только, как впоследствии выяснилось, шли они не туда, куда должны были. Проводник оказался предателем, поэтому вместо захвата богатых городов армия Красса углублялась в пустыню.

Парфянская кавалерия не просто наблюдала за тем, как римляне изнашивают ноги и расходуют запасы воды, а постоянно обстреливала их из луков. В армии же Красса не было достаточно всадников, чтобы отбить нападающих, а когда римляне наконец попытались — мало кто вернулся в лагерь живым.

Потеряв почти всю кавалерию, деморализованные легионеры оставили тысячи раненых и начали хаотическое отступление. Далеко убежать не удалось, и парфяне, окружив противника, предложили переговоры. Красс подозревал, что ничем хорошим они не закончатся, но выбора у него не было. В конце концов, во время переговоров парфяне его и убили.

На Востоке прекрасно знали о безмерной жадности Красса и, по легенде, убили его, залив в горло расплавленное золото. По другим данным, это сделали уже после его смерти.

Для римской же армии поход завершился катастрофой. Около 20 тысяч солдат было убито, а еще 10 тысяч попали в плен.

История Красса — это пример того, что происходит, когда человек с почти неограниченными деньгами и властью начинает играть в игры, правил которых не понимает. Полководец мог купить армию, но не опыт и интуицию. Он мог начать «игру», но завершили ее другие игроки.