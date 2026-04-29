monobank готовит к запуску сервис электронного документооборота

monobank готовит к запуску сервис для подписи и обмена документами — monodoc. Он уже доступен онлайн, хотя в самом monobank публично о новом сервисе вообще не упоминали, пишет Кошт.

Что известно о сервисе

Сервис доступен по адресу doc.mono.bank и пока имеет только базовый функционал без упоминаний потенциальных тарифных планов и будут ли они вообще:

загрузка документа для его последующей подписи — поддерживаются файловые ключи, Дия. Подпись и monoKEP от самого monobank

создание публичной ссылки на документ, по которому его можно просмотреть и подписать

добавление других подписантов по имени или имени, переименование документа и его печать и т. д.

Сервисный интерфейс monodoc. Пока это весь функционал, кроме настроек аккаунта

Под запуск нового сервиса уже поданы заявки на регистрацию торговых марок — monodoc, doc.mono.bank и doc monobank.

Впрочем, документы на регистрацию ТМ поданы всего две недели назад и заявители не раскрываются. В конце концов формально и на самом сервисе monodoc не имеет никакого юридического упоминания о принадлежности к оригинальному monobank. Впрочем, письма сервиса поступают из основного домена банка «*******@monobank.ua» и авторизоваться в monodoc можно через monobank. Также сам домен mono.bank используется для документации monobank относительно Open Banking.