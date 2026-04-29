monobank готовит к запуску сервис для подписи и обмена документами — monodoc. Он уже доступен онлайн, хотя в самом monobank публично о новом сервисе вообще не упоминали, пишет Кошт.
monobank готовит к запуску сервис электронного документооборота
Что известно о сервисе
Сервис доступен по адресу doc.mono.bank и пока имеет только базовый функционал без упоминаний потенциальных тарифных планов и будут ли они вообще:
- загрузка документа для его последующей подписи — поддерживаются файловые ключи, Дия. Подпись и monoKEP от самого monobank
- создание публичной ссылки на документ, по которому его можно просмотреть и подписать
- добавление других подписантов по имени или имени, переименование документа и его печать
и т. д.
Сервисный интерфейс monodoc. Пока это весь функционал, кроме настроек аккаунта
Под запуск нового сервиса уже поданы заявки на регистрацию торговых марок — monodoc, doc.mono.bank и doc monobank.
Впрочем, документы на регистрацию ТМ поданы всего две недели назад и заявители не раскрываются. В конце концов формально и на самом сервисе monodoc не имеет никакого юридического упоминания о принадлежности к оригинальному monobank. Впрочем, письма сервиса поступают из основного домена банка «*******@monobank.ua» и авторизоваться в monodoc можно через monobank. Также сам домен mono.bank используется для документации monobank относительно Open Banking.
«Ой, я переписав квартиру на сусідську свиню через doc.mono.bank! Віддайте негайно і квартиру, і свиню!!!»