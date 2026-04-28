Развод по-новому: затягивание процесса и принудительное возвращение девичьей фамилии

Верховная Рада 28 апреля поддержала в первом чтении новый Гражданский кодекс Украины ( законопроект № 15150 ). Решение поддержали 254 народных депутата. По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который является одним из инициаторов документа, ко второму чтению законопроект претерпевает существенные изменения. Пока же в нем много откровенно вредных норм. В частности, о таких нормах, которые регулируют семейные отношения и процедуру развода, на своей странице в ФБ рассказывает Инна Совсун, глава подкомитета по адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза.

После первой волны возмущения были надежды, что к обществу прислушиваются и перестанут строить в Украине Гилеад. Но эти надежды оказались тщетными. Да, наиболее дразнящую норму о браке в 14 лет убрали. Но дух закона от этого не изменился.

Приведу несколько норм нового Гражданского кодекса, по которым нам предлагают жить следующие десятилетия:

Суд может принимать меры для примирения супругов, если это соответствует «доброобычности».

А что же это за загадочная «доброобычность» такая? По мнению авторов кодекса, это «совокупность моральных норм и принципов, стандартов нравственного поведения и общепризнанных в обществе представлений о должном поведении, установленном в обществе».

То есть если судья решит, что разводиться вам безнравственно и неэтично — вас будут пытаться помирить. Запасайте месяцы на судебные заседания и встречи с людьми, которые будут совать нос в вашу личную жизнь. В личную жизнь двух взрослых людей, принявших решение, что им лучше строить свои жизни в отдельности.

Ну и немаловажный момент: любое удлинение процесса развода — это не просто дополнительное время, это автоматически влечет увеличение часов работы юристов и расходов на них. Такие средства не у всех есть.

(статья 1513)

Принудительное примирение в семьях с детьми

Если же в браке есть дети, «принятие мер примирения» пары обязательно и «направлено на достижение между ними договоренности по вопросам родительской ответственности».

Но перейти сразу к вопросу распределения «родительской ответственности» нельзя. Сначала всем обязательно нужно пройти этап «мирись-мирись». Без вариантов. Это настолько чистая, эталонная дичь, что любые эпитеты: «абсурдно, унизительно, по-идиотски» — просто лишние.

На всякий случай уточню — я тоже хочу, чтобы дети получали максимальное внимание обоих родителей. И так, истории о том, как малыши становятся свидетелями ссор взрослых или заложниками выяснений отношений — это всегда болезненно. Только не надо обманывать себя, утверждая, что когда государство заставит родителей попытаться помириться, детям станет лучше.

(статья 1553)

Возвращение девичьей фамилии

Если, по мнению бывшего мужа, жена вела себя «недостойно», после развода он может заставить её вернуть девичью фамилию. «Недостойно» включает аморальный поступок и измену.

(статья 1516)

Хорошо, хоть камнями не забрасывают и на костре не сожгут. Может быть. Надо еще проверить — проект Кодекса велик.

На женщин эта норма также распространяется, но будьте честны, мужчины нечасто в браке берут фамилию жены.

Людей в Украине нельзя дискриминировать по следующим признакам: статью, возрастом, состоянием здоровья, расой, цветом кожи, стилем одежды, внешностью, видом телосложения, особенностями телосложения, наличием признаков инвалидности, весом, ростом, голосом, нарушением двигательных функций, манерой поведения, политическими, социальными, религиозными имущественным положением и т. д.

Нельзя, но если это нужно для «защиты благонравия» — тогда можно.

Это как вообще? Приведите мне хоть один пример, когда любая дискриминация становится приемлемой, потому что она отвечает представлениям о «доброобычности»?

(статья 317)

Необходимость диалога

Это не все. К новому Кодексу есть множество других замечаний. Их все можно обсудить и исправить. Но почему-то создатели документа решили, что они поговорили между собой — и достаточно.

При этом авторы постоянно апеллируют к тому, что его писали лучшие юристы страны. Есть в этом аргументе одна проблема: жить по нему будут не только лучшие юристы, но и все граждане и гражданки Украины. И эти граждане и гражданки давно вышли за пределы советских представлений о домострое, которые пытаются выдать за современные новейшие идеи в форме «доброобычности».

Давайте добротность начнем с того, чтобы демократически широким кругом проговаривать такие существенные законопроекты. С правозащитными организациями, со профессиональными сообществами (к примеру, врачи-репродуктологи имеют предложения по нормам о репродуктивных правах), с организациями, представляющими те или иные группы в обществе.

И еще было бы полезно посмотреть, что нам нужно исправить в Кодексе в контексте европейской интеграции. Обидно, что «профессиональные юристы» — об этом не подумали.

Мы интегрируем страну в Евросоюз или в какую-нибудь ужасную антиутопию?