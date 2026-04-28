В Нидерландах приняли новый закон, который меняет правила предоставления убежища и существенно ограничивает возможности для воссоединения семей. Речь идет о введении двухуровневой системы, которая по-разному определяет права беженцев в зависимости от причин их выезда из страны. Об этом пишет Visitukraine.today со ссылкой на издание NL Times.
Нидерланды ограничивают права беженцев: новый закон об убежище и воссоединении семей
Двухуровневая система убежища: как она будет работать
Согласно новым правилам, просителей убежища будут делить на две категории — статус, А и статус В.
Статус, А будут получать люди, вынужденные покинуть свою страну из-за личных преследований — по религиозным, этническим, политическим причинам или из-за сексуальной ориентации. Для них предусмотрен трехлетний вид на жительство. В то же время новый закон отменяет возможность получения постоянного вида на жительство для этой категории.
Статус В будет предоставляться лицам, спасающимся от войны, насилия или последствий климатических изменений. Именно для этой группы вводятся самые строгие ограничения, в частности в отношении воссоединения семей.
Ограничения на воссоединение семей: что изменится
Наиболее резонансная часть реформы — новые правила для воссоединения семей. Для беженцев со статусом В предусмотрено:
- обязательное ожидание в течение двух лет перед подачей заявления на воссоединение;
- требование иметь стабильный доход;
- наличие жилья, пригодного для проживания всей семьи.
Эти условия значительно усложняют процесс переезда членов семьи в Нидерланды, особенно для тех, кто только что получил статус и еще не имеет финансовой стабильности.
Когда закон вступит в силу?
Новые правила начнут действовать с 12 июня 2026 года. Они синхронизированы с введением
Что еще предусматривает закон?
Помимо изменений в системе предоставления убежища, сенат Нидерландов отклонил инициативу по криминализации нелегального пребывания в стране. То есть, несмотря на ужесточение миграционной политики, эта норма не была поддержана. В целом правительство аргументирует реформу необходимостью упорядочить систему предоставления убежища и снизить нагрузку на социальные механизмы поддержки.
Хотя новый закон напрямую не касается украинцев с временной защитой, он демонстрирует общую тенденцию ужесточения миграционной политики в странах ЕС. Это может повлиять на будущие правила пребывания, продление статусов или условия для других категорий мигрантов.
