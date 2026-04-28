28 апреля 2026, 13:59 Читати українською

Нидерланды ограничивают права беженцев: новый закон об убежище и воссоединении семей

В Нидерландах приняли новый закон, который меняет правила предоставления убежища и существенно ограничивает возможности для воссоединения семей. Речь идет о введении двухуровневой системы, которая по-разному определяет права беженцев в зависимости от причин их выезда из страны. Об этом пишет Visitukraine.today со ссылкой на издание NL Times.

В Нидерландах приняли новый закон, который меняет правила предоставления убежища и существенно ограничивает возможности для воссоединения семей.

Двухуровневая система убежища: как она будет работать

Согласно новым правилам, просителей убежища будут делить на две категории — статус, А и статус В.

Статус, А будут получать люди, вынужденные покинуть свою страну из-за личных преследований — по религиозным, этническим, политическим причинам или из-за сексуальной ориентации. Для них предусмотрен трехлетний вид на жительство. В то же время новый закон отменяет возможность получения постоянного вида на жительство для этой категории.

Статус В будет предоставляться лицам, спасающимся от войны, насилия или последствий климатических изменений. Именно для этой группы вводятся самые строгие ограничения, в частности в отношении воссоединения семей.

Ограничения на воссоединение семей: что изменится

Наиболее резонансная часть реформы — новые правила для воссоединения семей. Для беженцев со статусом В предусмотрено:

  • обязательное ожидание в течение двух лет перед подачей заявления на воссоединение;
  • требование иметь стабильный доход;
  • наличие жилья, пригодного для проживания всей семьи.

Эти условия значительно усложняют процесс переезда членов семьи в Нидерланды, особенно для тех, кто только что получил статус и еще не имеет финансовой стабильности.

Когда закон вступит в силу?

Новые правила начнут действовать с 12 июня 2026 года. Они синхронизированы с введением Пакта Е С о миграции и убежище. Важно, что закон будет распространяться не только на новые заявления, но и на уже поданные запросы о воссоединении семей. В частности, это касается заявителей из Сирии и Эритреи.

Что еще предусматривает закон?

Помимо изменений в системе предоставления убежища, сенат Нидерландов отклонил инициативу по криминализации нелегального пребывания в стране. То есть, несмотря на ужесточение миграционной политики, эта норма не была поддержана. В целом правительство аргументирует реформу необходимостью упорядочить систему предоставления убежища и снизить нагрузку на социальные механизмы поддержки.

Хотя новый закон напрямую не касается украинцев с временной защитой, он демонстрирует общую тенденцию ужесточения миграционной политики в странах ЕС. Это может повлиять на будущие правила пребывания, продление статусов или условия для других категорий мигрантов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
