Суд признал мать виновной из-за оскорбительной переписки ее сына со стикерами ChatGPT

Суд признал мать виновной в связи с участием её сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT. Об этом пишет «Судебная-юридическая газета».

Что известно

Согласно материалам дела, несовершеннолетний парень отправлял другому несовершеннолетнему оскорбительные сообщения и стикеры в «Telegram». Действия парня квалифицированы по ст. 173 КУоАП, а его мать привлечена к ответственности по ч. 3 ст. 184 КУоАП.

В ходе судебного заседания установлено, что соответствующие стикеры были созданы с помощью чата GPT и имели унизительное содержание, в частности с изображением девушки потерпевшего в оскорбительном виде. Указанный контент распространялся в групповом чате, созданном одним из несовершеннолетних, в который было добавлено около 15 одноклассников.

Установлено, что другой участник событий получил доступ к аккаунту потерпевшего, сохранил его видеосообщения, после чего продемонстрировал их другим ученикам и использовал в качестве основы для создания стикеров через ChatGPT. В дальнейшем эти материалы распространялись в чате, а также отправлялись непосредственно потерпевшему.

Сын подтвердил, что отправлял соответствующие стикеры и сообщения, однако не смог объяснить их цель. Также он отметил наличие предыдущих провокаций со стороны потерпевшего.

Материалы дела содержали протокол, объяснения участников, копии переписки в «Telegram», а также первоначальные объяснения несовершеннолетнего, истребованные судом и рассмотренные в судебном заседании.

Позиция суда

Судом установлено, что в соответствии с требованиями КоАП задачей производства по делам об административных правонарушениях является своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, его разрешение в точном соответствии с законом.

Согласно ст. 150 Семейного кодекса Украины родители обязаны воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к своей семье и роду, своему народу, своей Родине.

Суд подчеркнул: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей означает бездействие, в результате которого обязанности по воспитанию выполняются некачественно, не в полном объеме. Такое уклонение может заключаться в различных формах бездействия, связанных с необеспечением необходимых условий жизни, надлежащего воспитания и обучения несовершеннолетних детей».

Судом было обращено внимание на то, что в последнее время получило распространение такое негативное и опасное явление, как школьный буллинг, в частности с использованием средств электронных коммуникаций. Издевательства над сверстниками в групповых чатах, без непосредственного контакта с жертвой, дают буллеру ощущение определенной защищенности и вседозволенности. Зато, оказавшись в роли жертвы буллинга, ребенок получает огромное количество психических травм, которые неизбежно сказываются на его дальнейшей жизни.

Воспитание детей является главной моральной и правовой обязанностью родителей. И от того, как родители выполняют свои обязанности, в полной мере зависит весь процесс развития ребенка, а соответственно и его формирование, становление как человеческой личности.

Как следует из исследованных материалов, несовершеннолетний совершал действия оскорбительного характера в отношении другого лица, что подтверждено им в судебном заседании.

Суд подчеркнул, что материалы дела не содержат каких-либо данных, свидетельствующих о принятии матерью надлежащих мер по контролю за поведением сына, формированию у него уважения к другим лицам и недопущению подобного поведения.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что мать ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию ребенка.

Суд подытожил, что таким образом, в действиях матери усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 184 КоАП Украины, а именно уклонение матери от предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

Суд исходил из того, что участие несовершеннолетнего в противоправном поведении в онлайн-среде, подтвержденное доказательствами, в сочетании с отсутствием данных о надлежащем родительском контроле, свидетельствует о ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию.

Эта позиция формирует действительно практический подход к оценке поведения родителей в делах, где речь идет об оскорбительном поведении несовершеннолетних в цифровой среде, в частности с использованием инструментов искусственного интеллекта.