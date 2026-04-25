В ближайшие 5 лет Украине крайне важно привлечь $120-$140 млрд от иностранных кредиторов — отчет McKinsey

Международная консалтинговая компания McKinsey опубликовала отчет об алгоритмах привлечения частного финансирования к процессу послевоенного восстановления. Согласно документу, разработка новой инвестиционной модели и пересмотр существующих инструментов должны начаться немедленно. Об этом сообщается на сайте компании.

Масштабы финансового дефицита и стоимость кредитов

Общая сумма, необходимая для восстановления инфраструктуры и экономики, составляет около 800 млрд долларов в течение следующих десяти лет. При этом 360 млрд долларов из этой суммы потребуются уже в первые пять лет, чтобы предотвратить экономическую стагнацию. В этот ближайший пятилетний период критически важно привлечь 120−140 млрд долларов непосредственно от иностранных кредиторов. Однако институциональные инвесторы и глобальные банки избегают предоставления крупных объемов финансирования из-за низкого суверенного рейтинга государства, что автоматически приводит к заоблачным процентным ставкам по займам.

Акцент на гарантиях вместо прямого финансирования

Существующие финансовые инструменты эксперты оценивают как чрезмерно бюрократичные. Они ориентированы преимущественно на поддержку малого бизнеса и работают по модели предоставления прямых кредитов, а не покрытия рисков. Для решения проблемы предлагается изменить приоритеты в пользу «дерискинга» (снижения рисков). Это означает, что средства международных партнеров должны направляться на формирование гарантий. Такой механизм позволит удешевить частные кредиты до 6 процентных пунктов и откроет путь к финансированию масштабных проектов со стороны банковского сектора.

Стартовый капитал и оперативность

Еще одним обязательным шагом является привлечение миллиардов долларов частных средств в качестве «капитала первого риска» — ресурса, который первым покроет потенциальные финансовые убытки в случае форс-мажорных обстоятельств. Аналитики подчеркивают необходимость действовать без привязки к дате завершения боевых действий: формировать конкретные проекты и вести переговоры с банками нужно уже сегодня. В то же время успех инициативы требует построения прозрачной архитектуры координации и управления средствами между всеми участниками процесса. Параллельное внедрение структурных реформ позволит стране отказаться от зависимости от международных доноров и перейти к реальному рыночному росту.

Почему это важно

Переход от классического кредитования к страхованию рисков является ключевым механизмом доступа к глобальному банковскому капиталу в условиях высокой турбулентности. Жесткие внутренние правила международных финансовых учреждений (комплаенс) не позволяют им вкладывать средства в нестабильные регионы без суверенных или институциональных гарантий. Внедрение описанных механизмов «дерискинга» объективно определит, получит ли страна необходимые ресурсы для запуска крупных индустриальных и инфраструктурных проектов или столкнется с инвестиционным вакуумом после завершения текущих программ поддержки.