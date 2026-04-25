25 апреля 2026, 9:00

Почему новый энергетический шок обойдётся еврозоне всего в 2% промышленного производства

Новый виток роста цен на энергоносители нанесет европейскому промышленному сектору ущерб, в два раза меньший по сравнению с кризисом двухлетней давности. Об этом сообщает Goldman Sachs.

Масштаб воздействия и прогнозы

По оценкам аналитиков, нынешнее подорожание нефти и газа приведет к снижению объемов промышленного производства в еврозоне примерно на 2% к концу 2027 года. Хотя во второй половине текущего года показатели могут продемонстрировать отрицательную динамику, эксперты ожидают возвращения к стабильному росту уже в 2027 году. В целом этот ценовой шок будет меньше по объемам и короче по продолжительности. Эти потери являются значительно более умеренными на фоне событий 2022−2023 годов, когда энергетический кризис привел к сокращению производства на 4%. Тогдашние потрясения также заставили Европу начать процесс отказа от российского трубопроводного газа, и эта дистанция сохраняется до сих пор.

Изменение характера кризиса

Главное отличие нынешней ситуации заключается в характере самого скачка цен. Предыдущий кризис был вызван резким сокращением поставок газа и нанес точечный, но сокрушительный удар по узкому кругу наиболее энергоемких предприятий. Зато нынешнее обострение связано прежде всего с предложением нефти. Из-за этого экономическое давление распределяется шире и равномернее по всему промышленному спектру, не парализуя отдельные отрасли.

Глобальный аспект и конкурентоспособность

В 2022 году эпицентром энергетического кризиса стала именно Европа. Это привело к резкому ослаблению позиций европейского энергоемкого бизнеса на мировой арене, особенно на фоне усиления импортного давления со стороны Китая. Сегодняшний рост стоимости энергоресурсов имеет глобальный масштаб: азиатские рынки испытывают аналогичное, а местами и более сильное влияние. Соответственно, европейские заводы оказались в более равных условиях с ключевыми конкурентами и выглядят значительно менее уязвимыми к потере рыночных долей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
